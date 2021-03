"Nu scuza cu nimic ce a spus!" Iordanescu trage SEMNALUL DE ALARMA dupa meciul nationalei! Unde a gresit selectionerul: "Aici trebuia sa intervina Mirel Radoi!"

Romania s-a impus la limita cu Macedonia de Nord, 3-2.

Nationala Romaniei a inceput cu dreptul preliminariile Campionatului Mondial din 2022, cu o victorie, insa nu au lipsit criticile, mai ales dupa ce tricolorii au incasat doua goluri in doua minute, dupa erori serioase in apararea Romaniei.

Fostul selectioner, Anghel Iordanescu a ridicat un semnal de alarma dupa meciul cu Macedonia de Nord, analizand problemele serioase din compartimentul defensiv al nationalei. Totodata, Iordanescu a comentat si schimbarile facute de Mirel Radoi, considerand ca selectionerul trebuia sa dea siguranta defensivei cu o schimbare potrivita.

"Jocul ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru Radoi. Un semnal cu multe intrebari, la care trebuie sa gaseasca raspunsul. Faptul ca ne-a spus ca a mai trecut prin asa ceva nu scuza cu nimic. El trebuia sa aiba solutii si reactii.

Faptul ca echipa ataca, isi creaza ocazii e un lucru bun, dar sa nu uitam ca Macedonia a avut ocazii si la 0-0, si la 1-0, si la 2-0. Asta e un semnal de alarma pentru ca echipa nationala a primit gol in fiecare meci.

Am pierdut o calificare cu Cosmin Contra, s-a spus ca venim si schimbam atitudinea, jucam agresiv, atacam si nu ne-am calificat. Mirel Radoi a pierdut o calificare, poate cea mai usoara pe care puteam sa o obtinem dupa doua jocuri. Din pacate, aceleasi promisiuni.

Acum, speram cu totii si chiar trebuie sa ne calificam, pentru ca avem posibilitatea de a termina pe locul 2.

Eu nu am sa comentez selectia lui Mirel Radoi, dar in momentul de fata, cu ce avem la dispozitie sunt foarte multe variante. Selectionerul si adjunctul sau au spus ca e bine pentru nationala ca avem concurenta pe posturi.

Eu ma refer la probleme de joc, la carente. Sa ai 2-0 si sa faci niste schimbari, sa nu pui o casa in fata fundasilor centrali, sa nu ai cat de cat o siguranta defensiva.

Este greu de acceptat, dupa ce se fac schimbari. La un moment dat si mijlocasul de acoperire, cel mai defensiv, care este un jucator echilibrat, Razvan Marin, pana si el pleca si nu se mai interesa de ce se intampla in spatele lui.

Am avut pe zona centrala doua probleme, la doi dintre jucatorii nostri, Chiriches si Burca, care au cateva meciuri in cupele europene, dar sa ii descoperi si sa ii lasi singuri in momentul in care ai 2-0, e de nepermis. Aici trebuia sa intervina Mirel Radoi. Ma asteptam sa ia o decizie care sa dea siguranta defensiva.

La echipa nationala nu conteaza cum joci, abordezi jocul in asa fel incat sa castigi. Acest semnal de alarma, cred eu, ca trebuie sa il preocupe foarte mult pe antrenorul echipei nationale, pentru ca vine meciul cu Germania.

Ca spectator, si mie mi-au placut anumiti jucatori, care au jucat bine si au lasat o impresie deosebita. Dar faza defensiva a suferit enorm si ne-ar putea costa.

Eu cred in talentul jucatorilor nostri, cred ca vor reanaliza meciul de ieri foarte bine si lucrurile vor sta cu totul si cu totul altfel. Si Germania este in reconstructie, si la ei au aparut multi jucatori noi. Nu cred ca vor fi probleme cu celelalte combatante", a spus Anghel Iordanescu pentru Digi Sport.