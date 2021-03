Primul antrenament al "tricolorilor" cu Radoi prezent in cantonament! Ce program au avut jucatorii Romaniei dupa victoria cu Macedonia de Nord

Romania a castigat cu 3-2 meciul de debut in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Astazi, la cateva ore dupa partida cu Macedonia de Nord, "tricolorii" s-au reunit in cantonamentul de la Mogosoaia pentru exercitii de refacere. Potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal, cei care au ramas pe banca de rezerve sau care au jucat mai putin au iesit pe teren astazi.

"Dupa efortul depus in fata Macedoniei de Nord, titularii in partida de pe Arena au intrat in programul de refacere si au avut un antrenament special astazi, beneficiind de facilitatile din cantonamentul de la Mogosoaia.

Pe teren au iesit cei care au evoluat mai putin sau au ramas pe banca la joc. Impreuna cu staff-ul, acestia au au avut parte de o sesiune interactiva cu mai multe exercitii menite sa ii tina in priza pentru urmatorul joc.

Cu trei meciuri in aceasta fereastra FIFA, practic singurul antrenament pe teren in formula completa dedicat pregatirii jocului cu Germania va fi cel oficial de maine", se arata pe site-ul frf.ro.

Pentru Romania urmeaza meciurile cu Germania, pe 28 martie, live pe Pro TV, si Armenia, pe 31 martie, live pe Pro X. Partidele vor fi transmise IN DIRECT pe WWW.SPORT.RO.