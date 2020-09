Nationala U21 a plecat spre Finlanda in conditii speciale, prin locul unde Halep a adus in tara trofeul de la Roland Garros

Meciurile cu Finlanda (4 septembrie) si Malta (8 septembrie), ambele in deplasare si disputate la ora 19.00, vor fi transmise în direct de PRO TV.

In aceasta dimineata, la ora 10.30, tricolorii U21 au ajuns la Aeroportul Otopeni pentru deplasarea spre Finlanda. Drumul de la cantonamentul desfasurat la Centrul National de Fotbal Buftea a fost parcurs in conditii de distantare sociala, cu doua autocare, fiecare jucator avand la dispozitie o bancheta cu doua locuri, masti medicale si dezinfectant pentru maini. De asemenea, la aeroport, in contextul efectelor pandemiei, pentru a diminua riscul de infectare, elevii selectionerului Adrian Mutu au avut un parcurs special creat pentru ei de catre conducerea de la Otopeni, plecand spre Finlanda de la Salonul Oficial.

In 2019, acesta a fost renovat cu 150.000 de euro si au fost create fluxuri separate pentru VIP in terminalele de pasageri pentru delegatiile care vor veni in Bucuresti si vor pleca, serviciul adresandu-se unor clienti din categoria VVIP (very very important person, considerate de nivel zero). Richard Nixon, presedintele SUA, a fost prima personalitate care a intrat in Salonul Oficial al Aeroportului Otopeni, in urma cu 51 de ani, de atunci tranzitand aceasta locatie selecta de la Simona Halep, care si-a prezentat aici trofeele castigate, inclusiv cel de la Roland Garros, si loturile olimpice ale Romaniei pana la Papei Francisc, capete incoronate sau alti inalti demnitari de nivel mondial.

In acest moment, Romania ocupa locul secund in Grupa 8 preliminara, cu 10 puncte, la 5 puncte in spatele Danemarcei, dar peste Finlanda (7p) si Ucraina (3p, un meci mai putin disputat). Cele mai bune cinci ocupante ale locurile secunde se califica direct la turneul final, "tricolorii mici" fiind acum pe locul secund intr-un astfel de clasament.

Lotul Romaniei U21 pentru meciurile cu Finlanda si Malta, din preliminariile EURO 2021:

Portari - Andrei Vlad (FCSB), Teodor Axinte (Poli Iasi), Horatiu Moldovan (UTA Arad)

Fundasi - Denis Harut (FC Botosani), Andrei Ratiu (ADO Den Haag), Alexandru Pascanu (CFR Cluj), Andrei Chindris (FC Botosani), Virgil Ghita (FC Viitorul), Vladimir Screciu (CSU Craiova), Radu Boboc (FC Viitorul), Raul Oprut (FC Hermannstadt)

Mijlocasi - Marius Marin (AC Pisa), Carlo Casap (FC Viitorul), Catalin Itu (CFR Cluj), Olimpiu Morutan (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Darius Olaru (FCSB), Dennis Man (FCSB), Valentin Mihaila (CSU Craiova), Alexandru Matan (FC Viitorul), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj)

Atacanti - George Cimpanu (FC Botosani), George Ganea (FC Viitorul)