Mirel Radoi, aproape sa plece de la echipa nationala! Selectionerul a avut o oferta de la Ludogorets

S-a vorbit foarte mult despre o posibila plecare a lui Radoi de la echipa nationala, dupa rezultatele slabe din ultimele meciuri.

DigiSport informeaza ca, in urma cu aproximativ o luna, Radoi a primit prin intermediul unui impresar o oferta de la campioana Bulgariei, Ludogorets Razgrad.

Insa, dupa cum noteaza sursa citata, selectionerul a refuzat aceasta oferta, deoarece a hotarat sa respecte intelegerea pe care a facut-o cu Federatia Romana de Fotbal, aceea de a incheia campania de Nations League.

Dupa infrangerile cu Islanda, Norvegia si Austria, Radoi e declarat ca in cazul in care lucrurile nu se vor imbunatati la urmatoarele meciuri, va decide sa paraseasca echipa nationala: "Daca nu vad un progres, daca nu reusesc sa implementez modalitatea in care vreau sa joace echipa nationala nu are sens sa continui".

Pentru nationala Romaniei urmeaza meciul amical cu Belarus de pe 11 noiembrie si ultimele meciuri din Nations League, contra Norvegiei pe teren propriu pe 15 noiembrie si in deplasare in Irlanda de Nord pe 18 noiembrie.

La Ludogorets evolueaza romanii Cosmin Moti, Dragos Grigore si Claudiu Keseru.