Record senzational stabilit de Sevilla dupa victoria cu Krasnodar! Performanta fabuloasa realizata de echipa lui Lopetegui

FC Seviila a castigat pe teren propriu cu 3-2 impotriva rusilor de la Krasnodar, in etapa a treia a grupei E din Liga Campionilor.

Detinatoarea Europa League a avut un inceput de meci dezastruos, fiind condusa la doua goluri diferenta dupa doar 21 de minute. Magomed Suleymanov a deschis scorul pentru echipa antrenata de Murad Musaev in minutul 17, iar Marcus Berg a dublat avantajul rusilor in minutul 21 din lovitura de la 11 m.

FC Sevilla a reusit sa reduca din handicap in minutul 42 golul lui Ivan Rakitic, inainte ca Jesus Navas sa fie eliminat dupa ce a faultat un adeversat aflat in pozitie foarte buna de a marca.

Chiar cu un om mai putin pe teren, baietii lui Lopetegui au facut o repriza secunda extraordinara si au reusit in cele din urma sa castige acest meci cu scorul de 3-2, dupa dubla lui Youssef En Nesyri.

Astfel, FC Sevilla a devenit prima echipa din istoria UEFA Champions League care reuseste sa castige un meci dupa ce a fost condusa la pauza si a jucat in inferioritate numerica cel putin o repriza.

SEV 3-2 KRA (FT) ‼️RESULTADO PARA LA HISTORIA DEL FÚTBOL EUROPEO‼️ El @SevillaFC es el PRIMER EQUIPO que gana un partido de UEFA Champions League #UCL tras llegar con desventaja al descanso y jugar TODA la segunda parte en inferioridad numérica. pic.twitter.com/PkJL2b63aB — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 4, 2020

Cu aceasta victorie, Sevilla a facut un pas extrem de mare catre calificarea in optimi, in conditiile in care spaniolii au acumulat sapte puncte dupa trei meciuri, iar Krasnodar si Rennes au doar cate un singur punct.