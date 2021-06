Mirel Radoi, aparat de fostul selectioner de la U21! "De unde sa aiba experienta? Asta vine muncind"

Selectionerul nationalei a fost atacat din toate partile dupa o noua infrangere, 1-0, cu Anglia.

Dupa ce a stabilit un record negativ, care nu a mai fost inregistrat niciodata in istoria nationalei, de a avea 4 infrangeri consecutive, Mirel Radoi a fost criticat de foarte multi oameni din fotbal, multi cerandu-i demisia. Daniel Isaila, fostul selectioner de la U21, sare in apararea selectionerului si le cere rabdare contestatarilor si vede potential pentru Romania in viitor.

"Spun cu tarie ca avem potential. Toata lumea l-a acuzat pe Mirel ca nu are experienta. De unde sa aiba experienta? Asta vine muncind, avand meciuri cu presiune. Important e sa inveti din greselile pe care le faci. El cauta. Nu a gasit un nucleu de baza al echipei. Intotdeauna trebuie sa existe un echilibru intre atac si aparare, asta e clar.



Sunt momente in care trebuie sa iti asumi anumite riscuri si in anumite zone. Mai ales in fata unui adversar atat de puternic cum este Anglia. Si sunt convins ca, indiferent ce declara Mirel, el pregateste si faza defensiva", a spus Isaila pentru Telekomsport.