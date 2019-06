Mircea Lucescu, adio fotbal: "Nu cred ca va mai reveni!" Anuntul facut de Razvan

Mircea Lucescu e liber de contract de jumatate de an, dar nu este convins sa revina in fotbal.

La inceputul anului, imediat dupa ce si-a reziliat contractul cu nationala Turciei, Mircea Lucescu a anuntat ca se va gandi pana in iunie daca mai vrea sa isi continue cariera de antrenor sau nu.

Nu a luat deocamdata nicio decizie, iar Razvan Lucescu spune ca simte ca tatal sau vrea sa isi incheie cariera.

Razvan nu il vede pe Mircea Lucescu intr-un alt rol in fotbal.

"Nu stiu... nu stiu, dar am senzatia ca nu va mai reveni. Asa am senzatia, acum nu stiu cat il va tine."

"Nu l-am simtit niciodata fericit la nationala Turciei. Cauta, era in permanenta cautare, mergea mult, a adus multi jucatori din multe locuri. Dar munca aceea pe care era el obisnuit sa o faca pe teren, educatia pe care o transmitea jucatorilor, in special celor tineri, nu le-a mai avut aici (la nationala Turciei)."

"Tatal meu a fost si este un om care trebuie sa fie in permanenta actiune, nu are stare, trebuie sa fie mereu in mijlocul luptelor. El este un luptator."

"Nu imi dau seama daca vrea sa se opreasca, dar senzatia mea este ca nu va reveni."

"La Rapid sau Dinamo? Nu!"



Razvan Lucescu spune ca nu l-ar vedea pe tatal sau in alt rol in fotbal in afara de cel de antrenor.

"Sa il vad intr-un alt rol? Bun, si te intrebi: conducator unde? Unde si de ce?"

"La Rapid? Sincer, cu tot respectul pentru toata lumea, el a ajuns la un alt nivel. El nu poate sa se coboare in aceste conflicte, scandaluri. Nu... Asta este o situatie pentru cei care sunt tineri, care vor sa se afirme, sa isi construiasca un nume."

"Aceeasi situatie este si la Dinamo. Unde sa se duca? Sa se duca in acest haos? Sa stea de vorba cu cei care dau foc (peluzei de la Rin). Nu va suparati, dar nu!"

"O scoala de fotbal? Poate doar daca ma implic si eu, dar nu sunt tentat!"



Razvan Lucescu spune ca tatal sau nu se va implica nici in demararea unui proiect pe modelul academiei lui Hagi.

"Ganditi-va putin, are 74 de ani. Gica a facut-o intr-un moment in care avea pana in 50 de ani. Nu este usor, trebuie sa te sui in masina si sa te duci in toate colturile tarii sa urmaresti, sa controlezi totul. Nu il vad sa faca asta."

"A, daca am decide sa facem impreuna asta, sa ma opresc si eu si sa facem asta, iar el sa organizeze totul si sa coordoneze, atunci da."

"Dar pentru mine nu suna tentant. Nu, pentru mine pasiunea e acolo pe teren. Nici manager nu ma intereseaza, nici patron, nu, eu vreau sa fiu pe teren", a mai spus Razvan Lucescu la Ora exacta in sport.