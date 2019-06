MALTA - ROMANIA LIVE VIDEO | Totul pe ATAC. Selectionerul promite spectacol! Ce au exersat tricolorii la antrenament

Romania joaca in Malta azi, de la 21:45, in direct la PROTV. Toate fazele sunt live video pe www.sport.ro, pe facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.

Nationala Romaniei a ajuns in Malta, dupa remiza obtinuta in prelungiri in Norvegia, vineri seara. Romanii nu au alta varianta in afara victorie, insa meciul cu Malta ar putea aduce si spectacol pentru fanii nationalei.



Selectionerul Cosmin Contra a pus accentul pe faza ofensiva la antrenamentul oficial, exersand impreuna cu jucatorii diferite actiuni de atac.

Contra a dezvaluit la conferinta de presa mesajul sau pentru echipa: „Sa nu subestimam adversarul! Trebuie sa atacam, sa fim inspirati in fata portii, asa cum am facut-o cu Insulele Feroe, cand am marcat de trei ori intr-un interval scurt de timp”.

Ianis Hagi vrea sa-i calce pe urme tatalui sau. Va fi titular si isi propune sa paseze decisiv pentru atacantii nationalei. „Important este sa castige echipa, nu sa marchez eu. Rolul meu este sa pasez decisiv pentru colegii mei si sper sa reusesc acest lucru si in meciul cu Malta”.



Programul grupei F, preliminarii EURO 2020

23 martie: Suedia – Romania 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keserü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)

26 martie: Romania – Feroe 4-1 (Deac 26, Keserü 29, 33, Puscas 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – Romania 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keserü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – Romania, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, Romania – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), Romania – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – Romania (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)



La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara

Spania 3 3 0 0 8-2 9

Suedia 3 2 1 0 8-4 7

Romania 3 1 1 1 7-5 4

Malta 3 1 0 2 2-6 3

Norvegia 3 0 2 1 6-7 2

Feroe 3 0 0 3 3-10 0



Meciul Malta - Romania e in direct la PROTV, iar toate fazele video vor fi in timp real pe www.sport.ro AICI!