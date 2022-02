Iordănescu și-a intrat deja în rol! Selecționerul dezvăluie ce a vorbit cu oficialii Spartei despre situația lui Florin Niță 

Portarul român a salvat naționala cu prestațiile sale impecabile în repetate rânduri, însă și-a pierdut subit postul de titular la Sparta Praga, la finalul lunii noiembrie. Antrenorul nu l-a mai folosit de atunci decât într-un singur meci, 30 de minute într-un amical cu Churdim.

Situația lui Niță este îngrijorătoare pentru noul selecționer al României, în contextul în care lipsa minutelor poate afecta clar prestația acestuia și convocarea la națională. Pentru a obține mai multe răspunsuri, Edward Iordănescu a luat legătura cu oficialii Spartei.

Edward Iordănescu, noi detalii despre situația lui Niță: „Asta m-a asigurat!”



Selecționerul naționalei a dezvăluit că a luat legătura cu directorul sportiv al Spartei, Tomas Rosicky, cel care l-a pus la curent cu situația goalkeeper-ului. Niță a fost și accidentat în ultimul timp și ar fi intrat în conflict cu conducerea cehă după declarațiile făcute recent în presă, în care își exprima nemulțumirea pentru faptul că a fost scos din poartă.

Oficialul Spartei l-a asigurat însă pe Iordănescu că cei din conducere au mare încredere în portarul român, după cum a declarat chiar selecționerul.

„Ieri am vorbit cu Tomas Rosicky pentru cazul lui Florin Niță, care nu traversează o perioadă bună. M-a asigurat de încrederea totală în ceea ce-l privește. A avut o problemă medicală, a avut și COVID. Rosicky este team manager în club. Am simțit lucruri pozitive, mi-a dat asigurări că nu există resentimente.

El mai are un an și jumătate de contract cu ei, este un jucător important pentru ei, un jucător de echipă națională. Sper ca în perioada următoare să primească din nou șanse. A avut și puțin ghinion, a avut COVID. Să nu uităm că a fost declarat fotbalistul anului în România, e datoria mea să nu fiu pasiv în acest caz.

Cei care au un istoric bun în privința prezențelor la echipa națională, care au arătat lucruri bune, încerc să-i ajut. Nu am un criteriu clar că, dacă nu joacă, e exclus din start. Dar în cazul Niță cred că putem să-l convocăm, să-l ajutăm, să dăm un mesaj. Are valoare, poate ajuta în continuare echipa națională”, a declarat Edward Iordănescu la Digi Sport.

Declarațiile lui Florin Niță



„A fost un moment greu, pentru că eu am ajutat echipa, am fost decisiv, am contribuit la rezultate, iar înaintea meciului cu Rangers am primit vestea că nu voi mai juca.

Nu am primit nicio explicație, am crezut că este doar pentru un meci, apoi am văzut că antrenorul îl tot preferă pe colegul meu. Nu știu ce să zic, eu voi încerca să îmi recâștig locul, să muncesc să redevin titular.

Este dificil, nu sunt robot să mă antrenez mereu la capacitate maximă. Când observi că ești dat la o parte, deși ai pus suflet, parcă nu mai muncești cu aceeași plăcere. Observ că aici nu sunt respectat. Eu vreau să mai apăr, nu am arătat încă tot ce pot.

Dacă nu voi avea o explicație concretă, dacă nu sunt lămurit, atunci voi dori să continui în altă parte. Aș dori tot afară, pe cât posibil. Dar în fotbal nu se știe niciodată.

A fost cel mai bun an pentru mine, din carieră. Am avut performanțe bune, evoluții de care mă bucur”, a declarat portarul, în luna decembrie.