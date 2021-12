Niță, uluit de cum a ajuns rezervă la Sparta Praga: „Nu am reușit să vorbesc cu antrenorul! Nu am primit nicio explicație”

În 2021, Florin Niță (34 ani) a fost cel mai important jucător român. Însă, în ultimele 6 meciuri, Pavel Vrba a decis să nu mai mizeze pe serviciile românului, cu toate că era portarul cu cele mai bune statistici din campionatul Cehiei.

În locul lui Niță a fost preferat Dominik Holec (27 ani), care a încasat 5 goluri în ultimele 6 partide. Cu toate acestea, portarul echipei naționale a mărturisit că această răsturnare de situația l-a luat prin surprindere și că tentativele de a vorbi cu antrenorul au eșuat.

Niță: „Mă deranjează, dar ce să fac?”

„Nici eu nu știu! Sunt surprins! Nu am primit nicio explicație concretă de la antrenor. Nimic! Am vorbit cu directorul sportiv și cu restul antrenorilor și nu știu ce să-mi spună. A fost doar decizia antrenorului principal. Eu am încercat să vorbesc cu dânsul, dar, din păcate, nu am reușit.

E puțin mai dificil. Na, ce pot să fac? Trebuie să dau ce-am mai bun la antrenamente și să-i dovedesc că a făcut o greșeală atunci când m-a schimbat.

Crede-mă că sunt om, nu sunt robot! Nu am cum să nu am o reacție, să nu pun la suflet. Mă deranjează... Dar spuneți-mi voi ce pot să fac?! Încerc să dau ce-am mai bun la antrenamente și poate o reveni la sentimente mai bune”, a declarat Florin Niță pentru gsp.ro.

De asemenea, internaționalul român a dezvăluit că, chiar dacă mai are contract cu Sparta Praga un an și jumătate, se gândește să înceapă o nouă aventură la o altă echipă.

Niță: „Poate nu îi place fața mea”

„În momentul în care sunt acum, sincer să fiu, și nu are sens să mint pe nimen, mi-aș dori să fac pasul într-un alt campionat. Aici am observat că nu sunt apreciat cum ar trebui. Nu mă simt respectat. După atâtea rezultate bune, fiind și portarul din Cehia cu cele mai multe meciuri fără gol primit, cred că sunt vreo șase. După un an senzațional, mă tragi pe linie moartă.

Am făcut deplasarea cu echipa în Scoția pentru meciul cu Rangers. Înaintea meciului am avut două ședințe. După prima dintre ele am ieșit din sala respectivă și antrenorul de portari mă cheamă. Am crezut că vor să-mi spună ceva legat de vreun jucător. Când mi-au spus: 'Vezi că astăzi nu o să joci pentru că antrenorul a decis să te schimbe'. 'OK, dar nu înțeleg, de ce?!'. Mi-au spus că o să fie doar pentru un meci. Iar după ce au mai trecut câteva meciuri am încercat să vorbesc cu oamenii să aflu. Poate nu îi place de fața mea sau poate nu fac ceva bine în meciuri, în antrenamente. Nu am aflat.

Da, pentru că nu mă simt respectat și nici apreciat. Sunt sută la sută sigur că dacă era un alt portar, de naționalitate cehă, nu îi spunea absolut nimeni ceva despre acel meci”, a mărturisit Florin Niță.

După 19 etape, Sparta Praga se află pe locul 3 în campionat, cu 45 de puncte, la 3 puncte distanță de liderul Slavia Praga și la două puncte în spatele Viktoriei Plzen.