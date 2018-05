Hagi si Contra, prima intalnire dupa scandalul selectiilor de la nationala! Ce si-au zis cei doi

Gica Hagi si Cosmin Contra au facut pace pentru Nesu!

Meciul "Uniti pentru Nesu" a adus la Oradea toate legendele din fotbalul romanesc. Selectionerul Contra si Gica Hagi nu aveau cum sa lipseasca, ba chiar au fost coechipieri. Mai mult, Contra a fost coleg de echipa si cu Ianis, fiul lui Hagi. Managerul de la Viitorul l-a criticat dur pe Contra recent pentru ca nu l-a convocat pe fiul sau la nationala pentru partidele amicale cu Chile si Finlanda.



"M-am revazut cu Hagi pentru ca azi a contat Mihaita. Si el conteaza in continuare! Din punctul meu de vedere, restul nu mai conteaza", a spus Contra, care nu a vrut sa comenteze prea multe pe seama conflictului cu Hagi, completat imediat de "Rege": "El (n. red - Contra) le are pe ale lui, eu le am pe ale mele. Din nou, fotbalul uneste, te face sa uiti de toate si e bine", a transmis managerul Viitorului, citat de Telekom.

Hagi: "Ianis nu e la nationala pentru ca e baiatul meu!"

"Chiar daca este baiatul meu, Ianis e capitanul Viitorului, echipa de pe locul 3, echipa cu cel mai frumos fotbal, cel mai bun in pregatire, cel mai decisiv in 2018, el si Mitrita, din Liga 1. E cel mai bun jucator sub 21 de ani care exista in Romania. O spune statistica! si nu este convocat, iar Contra zice ca vrea sa intinereasca echipa.

Dar de ce se intampla? Ca este baiatul lui Hagi. Aceeasi poveste de acum 3 ani. De ce nu ii dai sansa, cum mi-a dat-o mie Lucescu la 17 ani? Nu, il lasam la coada, cum il lasase si Fiorentina, mi-l ascundeau. Cica Fiorentina l-a dezvoltat! Ce a dezvoltat? Nu, il dezvolta Viitorul! Cum a facut-o inainte, o face si acum. il creste sa devina jucator mare. A demonstrat-o, de la 14 ani, de cand a debutat la lotul national, a fost competitiv si cel mai bun pasator de la loturile nationale, la toate varstele. Au fost oamenii lui si au vazut meciurile din pregatire. Ianis, de departe cel mai bun jucator. Bai baietilor, Gane, Mihalcea, voi intelegeti fotbal? Voi ati castigat ceva? Ce vedeti cand va trimite Contra? A inceput campionatul, pase de gol si goluri”, a atacat Hagi recent.