Dica, imbratisat de omul care a trimis titlul la CFR: "Imi pare nespus de rau!" FOTO

Dica a fost coleg cu Andrei Cristea la meciul organizat de UEFAntasticii Stelei pentru Mihai Nesu.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

La cateva saptamani dupa ce a marcat golul care a trimis titlul la CFR, Andrei Cristea a schimbat pase cu Dica la Oradea.

Inainte de meci, Cristea a declarat ca ii pare rau ca reusita sa pentru Iasi a costat-o titlul pe FCSB.



"Cred ca ma vor primi ca pe un fost coleg, nu ca altceva. Eu am incercat sa-mi fac treaba pentru echipa mea, fiindca am un contract acolo, am niste colegi. Intotdeauna mi-a placut sa-mi respect meseria, sa fiu profesionist.

Intr-adevar imi pare foarte rau pentru el pentru ca probabil ar fi castigat campionatul. Desi ar mai fi fost 3 etape. Imi pare nespus de rau pentru nea Gigi ca stiu cat suflet pune pentru echipa asta si cate investitii a facut in ea, dar asa este viata. Eu sunt la echipa pe care o respect, el munceste la echipa lui si asa s-a nimerit sa fie", a declarat Andrei Cristea.

Dica a declarat ca infrangerea de la Iasi a costat-o pe FCSB titlul de campioana.

"Sunt dezamagit, nu am reusit sa castigam campionatul. Acea infrangere de la Iasi ne-a costat, astfel ca azi, desi am invins, nu am depins doar de noi. Normal ca imi reprosez lucruri, cand o echipa nu isi atinge obiectivul, antrenorul e principalul vinovat. Am stat si am analizat unde am gresit", a spus Dica.

Captura: Digi