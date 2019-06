George Puscas, in Premier League via Inter Milano! Anuntul zilei in presa din italia

George Puscas, al doilea marcator de la EURO U21, se va intoarce la Inter Milano dupa falimentul clubului Palermo.

Presa italiana face lumina in cazul lui George Puscas, care a jucat in sezonul trecut la Palermo, in Serie B. Atacantul a intrat in atentia internationala dupa ce a reusit patru goluri pentru Romania la EURO U21 si a devenit al doilea marcator al turneului.



George Puscas, inapoi la Inter Milano!

Corierre dello Sport anunta ca George Puscas va reveni in proprietatea lui Inter Milano dupa falimentul clubului Palermo. Sicilienii nu s-au mai inscris in Serie B pentru sezonul urmator si nu vor mai achita clauza de cumparare a lui Puascas de la Inter de 3 milioane de euro.

Duminica era termenul final pentru ca sicilienii sa plateasca banii pentru transferul lui George Puscas. Astfel, atacantul roman va reveni in proprietatea lui Inter Milano, la care a fost legitimat inca din 2013. Inter l-a imprumutat pe Puscas la Bari, Benevento si Novara inainte sa-l cedeze la Palermo sub forma de imprumut cu clauza de cumparare definitiva.



"Inter Milano are probleme cu fair-play-ul financiar si nu poate sa faca transferuri, astfel ca romanul va fi vandut imediat ce va reveni in proprietatea lor", scrie sursa citata.



GEORGE PUSCAS, URMASUL LUI ALAN SHEARER IN PREMIER LEAGUE!

George Puscas ar putea ajunge in Premier League dupa ce a impresionat la EURO U21. Nou promovata Sheffield United vrea sa-l transfere, iar o legenda a clubului englez il compara pe Puscas cu legendarul Alan Shearer, cel mai bun marcator all time al fotbalului englez.



"Puscas imi aminteste de Alan Shearer. Nu este foarte rapid pe teren, dar este foarte puternic si un bun finalizator. Stim ca are puterea fizica pentru a-si domina adversarii", a spus Andy Hinchcliffe.

Si Fiorentina se intereseaza de Puscas in aceasta perioada, mai scrie presa italiana.