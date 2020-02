"E nunta COSMICA!" ASTROLOGUL i-a zis lui Radoi ce se intampla in Islanda - Romania! Ce sanse avem la Euro

Din articol Puscas poate fi eroul lui Radoi in Islanda.

Se aliniaza planetele pentru nationala Romaniei! Nunta cosmica din martie il va ajuta pe Radoi cu Islanda. Barajul pentru Euro va fi la PRO TV.

Astrologul Andreea Dinca ii da vesti bune lui Radoi, care va debuta pe banca nationalei in martie, la barajul cu Islanda.

"In acea perioada se intampla nunta cosmica, un eveniment rar. Soarele se afla in berbec, semn pe care-l are si antrenorul Radoi", a declarat Andreea Dinca.

Puscas poate fi eroul lui Radoi in Islanda.

"Sunt ambii berbeci, ceea ce ii ajuta. Pot merge pana in panzele albe sa castige. Radoi trebuie sa fie curajos ca sa duca Romania la Euro", mai spune astrologul.

"In iunie, venus e retrograd, vor fi procupati de munca si de sectorul banilor!"

Reporter: "Asadar nu sunt in vacanta?"

Astrolog: "Nu sunt in vacanta, ar putea fi la Euro!"