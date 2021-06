EXCLUSIV| "Orice antrenor si-ar dori sa reprezinte nationala tarii lui!" Edi Iordanescu vorbeste despre selectionerul Mirel Radoi  

Edi Iordanescu il sustine in continuare pe Mirel Radoi.

Edi Iordanescu este liber de contract in acest moment, dupa despartirea de CFR. Invitat la Ora Exacta in Sport, Florin Prunea l-a intrebat daca ar accepta o propunere din partea Federatiei Romane de Fotbal. Fostul antrenor al clujenilor a declarat ca il sustine in continuare pe Mirel Radoi, pe care il considera coleg de generatie, si este de parere ca selectionerul trebuie lasat pana la finalul preliminariilor Campionatului Mondial 2022.

"Imi e foarte greu sa raspuns ipotetic. Eu m-am numarrat printre sustinatorii lui Radoi de la inceput. E un antrenor roman tanar, coleg cu mine de generatie, a facut performanta la tineret, toti ne-am entuziasmat, este un fost international, stie ce insemana echipa nationala, a fost lider la echipa de club. Exista riscul ca acest obiectul al nostru de calificare sa fie compromis si nu stiu cat ar ajuta o schimbare a selctionerului, cred ca avem datoria sa avem rabdare pana la finalul preliminariilor. Rezultatele au la baza un proces, si acest proces in cazul unui selectioner inseamna selectie, inseamna strategie, inseamna viziune, stiudiul adversarului. Din punctul meu de vedere, cred ca orice antrenor roman si-ar dori sa reprezinte nationala tarii lui. Sunt cel care, in continuare, sustine antrenorul echipei nationale, iar la final, bineinteles, lumea asteapta explicatii", a dezvaluit Edi Iordanescu la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Antrenorul clujenilor a declarat ca numirea lui Radoi a fost o asumare a Federatiei Romane de Fotbal si ca toata lumea era constienta de lipsa sa de experienta. Singurul repros pe care Iordanescu i-l aduce selctionerului este faptul ca nationala nu are un schelet solid de jucatori.

"Totusi, eu pot sa spun ca sunt anumite lucruri pe care cu totii ni le-am asumat. Spun cu totii, pentru ca si eu fac parte din fenomen. Cert este ca ne-am sunat cand a venit la carma echipei nationale un antrenor fara experienta, un antrenor care ne-a entuziasmat cu totii cu rezultatele de la tineret, cu discursul sau, cu prestanta sa. Cred ca au fost niste rezultate greu de digerat. Cred ca si baietii au datoria sa traga mai mult, sunt jocurile cu Armenia si Georgia, unde ar trebui sa dea mai mult, e vorba de orgoliul lor. Recunosc ca si eu am niste semne de intrebare, pentru mine ca antrenor as vrea sa vad ceva concret. Ne agatam dupa niste jocuri, ca rezultatul cu Anglia a fost negativ. Am vazut foarte multi jucatori convocati la echipa nationala, dar totusi, sunt jocuri oficiale. Vad jucatori care apar, apoi dispar. Trebuie sa avem niste jucatori pilon, sa avem un schelet de joc in care sa avem niste jucatori care de la prosiuni sa ajunga certitudini. E nevoie, concret, poate si Mirel sa iasa: "Domne, asta este planul meu", dar sa vedem lucrui concrete: "Vreau sa debutez jucatori, sa maresc aria de selectie". Este un subiect complex, dar cand rezultatele nu sunt cele mai fericire, ies la suprafata", a precizat Edi Iordanescu.