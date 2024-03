Bruno Fernandes și-a stabilit viitorul: ”Am vorbit cu patronii”

Bruno Fernandes a ajuns pe ”Old Trafford” în ianuarie 2020, de la Sporting, pentru 65 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 60 de milioane. Acum, Transfermarkt îl apreciază la 70 de milioane.

De când s-a înțeles cu Manchester United, Bruno Fernandes a bifat 223 de apariții, a reușit să marcheze 72 de goluri și să paseze decisiv în nu mai puțin de 63 de situații diferite, în aproximaitv 19 mii de minute petrecute la club.

Mijlocașul a vorbit despre viitorul său și a precizat că își dorește să rămână pe ”Old Trafford” și să facă parte din proiectul lui Manchester United, motiv pentru care a conversat și cu conducerea.

”Vreau să rămân aici. Vreau să fiu parte din proiect. Am avut deja un meeting cu noii patroni. Vor să se întâlnească separat cu fiecare jucător”, a spus Bruno Fernandes pentru A Bola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????????? Bruno Fernandes: “I want to stay here. I want to be part of a project”.

“I’ve already had a meeting with the new owners. They want to meet with the players and have already done so individually”, told A Bola. pic.twitter.com/ilSeCLybML