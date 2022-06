Edi Iordănescu și Mirel Rădoi, ironizați pentru discursurile lor: "Pare că ne fac un mare favor"

Tricolorii au avut o evoluție sub așteptări sâmbătă, la Podgorica, scor 0-2 cu Muntenegru. Nu au avut nicio ocazie de a înscrie, iar defensiva și-a arătat vulnerabilitatea aproape la fiecare atac al gazdelor.

Printre subiectele abordate în cadrul conferinței de presă, Edi Iordănescu a dezvăluit că a avut oferte din străinătate de când a preluat naționala României, însă a ales să rămână implicat în acest proiect.

"În această provocare am mult mai mult de câştigat decât de pierdut. Am un confort financiar, nu am apăsare din acest punct de vedere, la nivel intern am reuşit performanţe care mi-au deschis uşa pentru străinătate, am mai avut o experienţă în străinătate.

Cu sinceritate vă spun. Inclusiv de când am ajuns la echipa naţională am avut posibilitatea de a pleca în străinătate. Nu mă feresc de vorbe.

Sunt aici pentru că am acceptat provocarea şi am încredere în jucători. Dacă nu eram convins de naţională, alegeam altă ofertă. Am încredere, încredere mea e intactă, e mare, dar nu va fi uşor", a declarat Edi Iordănescu.

Basarab Panduru, discurs ironic îndreptat spre Iordănescu și Rădoi

Basarab Panduru a remarcat că actualul selecționer al României abordează același tip de discurs ca al fostului antrenor de la națională, Mirel Rădoi.

"El ştie, l-am mai auzit, sunt sătul de discursul ăsta, pentru că au mai fost şi înaintea lui alţii (n.r. Mirel Rădoi) care ne spuneau că 'am echipe unde să merg' şi te trezeşti acum că nu au niciunde. De fapt, nu era nimic niciodată şi acum aştepţi să te pună undeva prin România, că nu ai avut niciodată nimic, acum, la fel, 'am oferte, dar nu plec, rămân aici'. Pare că face un favor mare de tot, nu are nevoie de absolut nimic, dar a venit să ajute", a declarat acesta.

Panduru a continuat seria ironiilor și a declarat că România are șanse să câștige doar dacă ar apărea un magician care să scoată adversarii de pe teren.

"Într-adevăr, poate ai nevoie câteodată în meci de Criss Angel, să îi iei pe adversari, să îi scoţi de pe teren şi noi să dăm repede vreo două goluri, să îi aduci după aia, să îi pui din nou pe teren şi când se trezesc, e 2-0 pentru noi. Ai nevoie câteodată, dar noi nu am pus magicieni şi nu are nimeni magician care să scoată echipa adversă de pe teren ca să dai nişte goluri. Trebuie să arate ceva rapid", a spus Basarab Panduru la OrangeSport.