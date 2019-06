Discursul IMPRESIONANT al lui Ionut Radu inaintea meciului cu Anglia! "Sa le aratam ce inseamna sa fim romani!" Ce le-a transmis coechipierilor in vestiar

Romania a invins Anglia cu 4-2 la EURO U21!

Capitanul Romaniei U21, portarul Ionut Radu, a fost protagonistul unui nou moment emotionant in vestiarul nationalei de tineret inaintea meciului cu Anglia. Nu este prima data cand Radu le tine un discurs coechipierilor inainte de meci, iar partida cu Anglia de la EURO U21 nu a facut exceptie.

"Haideti toti aici in cerc, baieti! Sunteti pregatiti? Sunteti pregatiti, da? Stiti ce se intampla azi dupa meci? Baieti, ganditi-va la tot ce ati trait pana acum, toate emotiile pe care le-ati trait, tot ce-ati trait singuri, cu galeriile voastre. Totul v-a adus in momentul asta, in cel mai important punct al carierei voastre! In meciul asta, trebuie sa murim pe teren! Mie nu mi-e frica, pentru ca va am pe voi in fata mea si am o tara intreaga in spatele meu, care ne sustine.



Trebuie sa intram pe teren si sa-i calcam pe cap, a venit momentul nostru, sa le aratam ce inseamna sa fim romani, ce inseamna sa fii roman cu adevarat! Iesim pe teren, dam tot pe teren! Dau tot pentru voi, voi dati totul pentru mine si pentru Romania! OK? In seara asta o singura optiune avem! O singura optiune! Nu ma intereseaza, in seara asta iesim castigatori, pentru ca noi ne-am nascut castigatori si noi, in seara asta, o sa fim castigatori! La 3 vreau sa ne-auda toata lumea, cat putem de tare: HAI ROMANIA!", a fost mesajul pe care Ionut Radu l-a transmis colegilor lui inainte de a intra pe teren!