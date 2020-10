Performanta FANTASTICA reusita de Erling Haaland chiar in meciul cu Romania! Norvegianul a reusit primul hat-trick din cariera pentru echipa nationala

Romania a pierdut cu 0-4 contra Norvegiei in Liga Natiunilor.

Fotbalistul Borussiei Dortmund a demonstrat de ce este unul dintre cei mai buni atacanti centrali ai momentului si a punctat de 3 ori in poarta lui Tatarusanu. Haaland a marcat repede in minutul 13, dupa o pasa geniala venita de Odegaard. In minutul 64 varful norvegian a punctat din nou tot din pasa lui Odegaard. In minutul 74 Haaland si-a incheiat recitalul si a trimis o bomba din marginea careului cu piciorul stang.

Erling Haaland are 6 goluri in tot atatea meciuri pentru nationala de seniori a Norvegiei.

Romania Norvegia haaland