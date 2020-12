Declaratia care ARUNCA IN AER fotbalul din Romania! Dragomir, convins ca putem bate Germania! "De ei imi e mai frica decat de nemti" 

Dumitru Dragomir este convins ca Romania va straluci in 2021.

Fostul presedinte al LPF a declarat ca echipele nationale de seniori si de tineret vor reusi sa castige meciurile cu reprezentativele Germaniei din preliminariile Mondialului, respectiv de la Euro U21.

"Domne, toata lumea zice ca o vedem noi ce patim! Eu spun ca ii batem si pe nemti in ambele parti. Le-am dat 4 pe Giulesti. Mie mi-e frica mai mult de Georgia, de Macedonia de Nord. Eu am fost in Macedonia cu echipa nationala U16, unde joaca nepotul meu, si am vazut ce conditii au.

Sunt peste Romania de departe si la ce preocupare au pentru fotbal, nemaipomenita. Toti copiii fac cate doua antrenamente pe zi. La noi fac trei pe saptamana", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Antena Sport.

Echipa nationala de seniori este in grupa cu Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein in preliminariile Campionatului Mondial din 2022, in timp ce "tricolorii mici" se vor duela cu Ungaria, Germania si Olanda la turneul final al Campionatului European U21.