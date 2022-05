Bosnia și Herțegovina, Finlanda și Muntenegru sunt adversarele României din grupa B3 în Nations League.

Primele patru meciuri se vor disputa într-un interval de 11 zile, două în deplasare și două pe teren propriu. Vor fi primele meciuri oficiale cu Edi Iordănescu pe banca tehnică, cel care a fost anunțat în funcția de selecționer la sfârșitul lunii ianuarie.

Nicolae Stanciu, OUT de la națională?

Neconvocat la prima acțiune - amicalele cu Grecia (0-1) și Israel (2-2) - fotbalistul din Alba Iulia are o situație delicată la noua sa echipă, formația din China, Wuhan Three Towns.

Mijlocașul român a semnat în acest an un contract pe trei sezoane cu Wuhan Three Towns, echipă nou-promovată în Chinese Super League. Nicolae Stanciu s-a transferat la începutul acestui an în China, la nou-promovata pentru care nu a apucat încă să debuteze, având în vedere că Chinese Super League este programată să debuteze pe data de 14 mai.

Potrivit informațiilor PRO TV/www.sport.ro, Edi Iordănescu ar fi hotărât să nu-l convoace pe Stanciu pentru partidele din iunie, din Nations League, atât din cauza restricțiilor cauzate de pandemie de COVID-19 și a deplasării din China, cât și din cauza faptului că mijlocașul nu a mai jucat din decembrie.

Programul României în grupele Nations League

4 iunie 2022 – Finlanda – Bosnia și Herțegovina (19:00), Muntenegru – ROMÂNIA (21:45)

7 iunie 2022 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45), Finlanda – Muntenegru (21:45)

11 iunie 2022 – Muntenegru – Bosnia și Herțegovina (16:00), ROMÂNIA – Finlanda (21:45),

14 iunie 2022 – Bosnia și Herțegovina – Finlanda (21:45), ROMÂNIA – Muntenegru (21:45)

23 septembrie 2022 – Bosnia și Herțegovina – Muntenegru (21:45), Finlanda – ROMÂNIA (21:45)

26 septembrie 2022 – Muntenegru – Finlanda (21:45), ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina (21:45)