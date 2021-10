De ce l-ai scos pe Hagi? Florin Caramavrov scrie după Germania - România 2-1 

De ce l-ai scos pe Hagi, Mirele? Pe bune acum! Cum naiba să înlocuiești omul care a înscris împotriva Germaniei la ea acasă? Ok, oricum am fi pierdut, dar nu te sinucizi, nu-ți elimini jucătorul care are cel mai bun moral dintre toți cei 22 de pe teren!

Hagi a fost fantastic. I-a ridiculizat pe nemți, le-a dat-o printre picioare, a finalizat. Băi, voi sunteți nebuni? Le-a dat gol nemților pe terenul lor printr-o acțiune personală nemaipomenită de pe vremea lu tac-su. Dacă ar avea câte o acțiune din asta la două-trei meciuri, ar fi mai bun decât el!

Mie mi-a fost de ajuns pentru meciul ăsta, putea să fie și 5-1 sau 7-1 pentru Germania! Eu asta am vrut să văd și asta am văzut. Un om are are tupeul să-i dribleze pe tanchiștii ăștia și să le-o dea în poartă! Da, nene, sunt supersatisfăcut! Un român să-i facă praf pe nemții ăștia care se cred mereu superiori, rasa ariană. Bine, mă, na că v-a dat-o Hagi printre picioare. Și nu e Hagi ăla Regele! E fi-su!

Bă, dacă le-am dat-o nemților printre picioare și le-am băgat-o și-n poartă la ei acasă, dacă i-am condus cu 1-0 la pauză și am scremut un 1-1 pînă-n minutul 80, e prea-super-de-ajuns pentru mine, un fan împătimit al naționalei României, un om care așteaptă din 1998 să ne mai calificăm la Mondiale...

Să mor io dacă-mi trebuie altceva. Vreau doar doi sau trei ca Ianis, să-i mai întoarcem o dată, să-i mai încingem, să-i mai conducem, să le mai marcăm, să-i mai perpelim! Chiar e de ajuns pentru mine. Până la urmă, voi la ce sperați? Să le dăm 2-0? Să-i batem la scor? Hai să fim serioși! Eu sunt supersatisfăcut pentru că am înfrânt cu 2-1. Vă așteptați la mai mult?

Eu nu-mi explic altceva, cum dracu' să-l soți pe Hagi? Ori ești prost, ori ești incompetent, ori ești masochist, ori nu ești antrenor. Era singurul fotbalist român de pe teren care avea un ascendent moral asupra nemților înfumurați. O execuție, un șut, o pasă decisivă, un dribling, o fază fixă, un corner, orice... Cum să bagi pe teren un bezmetic ca Ivan și să scoți singurul om care a subordonat niște nemți?

Chiar nu înțeleg, Mirele, de ce l-ai scos pe Hagi... De ce nu ne-ai lăsat să ne bucurăm de acest gol minunat?