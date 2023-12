Replică acidă după ce belgienii au spus că Lukaku "îi va face sandvici" pe români și slovaci la EURO 2024

După tragerea la sorți de la Hamburg, în publicația belgiană Het Laatste Nieuws a apărut un editorial în care belgienii se declarau foarte mulțumiți de adversarele primite, considerând că este cea mai simplă grupă de la EURO 2024.

Replica slovacilor pentru belgieni înainte de EURO 2024

În plus, România și Slovacia era descrise drept "niște aperitive pentru golgheterul Romelu Lukaku", care "le poate face sandvici" pe adversarele din grupa de la EURO 2024.

Patrik Hrosovsky (31 de ani), internațional slovac, care joacă chiar în Belgia, la Genk, consideră că remarca presei belgiene este exagerată și oferă o replică.

"Mărturisesc că nu știam despre asta. Desigur, Belgia este favorita grupei, dar să scrii așa? Ei bine, sper să-l blocăm pe Lukaku și să-i oferim un sandvici otrăvit", a spus Hrosovsky, într-un interviu pentru sport.sk.

Patrik Hrosovsky: "Românii au echipă interesantă. Ianis nu e la fel de bun ca tatăl său, dar e un mare talent"

Patrik Hrosovsky, fotbalist cu 53 de meciuri la naționala Slovaciei, care a mai participat la EURO 2016 și EURO 2020, se arată mulțumit de tragerea la sorți și este de părere că România "are o echipă interesantă". Mijlocașul a fost coleg cu Ianis Hagi la Genk și i-a făcut o scurtă descriere actualului decar de la Alaves.

"Am urmărit tragerea la sorți și, sincer, îmi doream Belgia. În afară de Belgia, am nimerit și România. Singura predicție care nu mi-a ieșit a fost echipa din urna a patra, de unde credeam că va veni Serbia. Sunt mulțumit de tragere.

Am jucat de mai multe ori contra echipelor din România. În plus, la Genk am fost coleg o scurtă perioadă cu Ianis Hagi, fiul faimosului Gheorghe, care este jucător important la echipa lor națională. Înainte de tragere i-am scris lui Ianis că poate ne vom vedea la EURO și vom juca unul împotriva celuilalt. Cred că și românii au o echipă interesantă. În preliminarii i-au lăsat pe elvețieni și israelieni sub ei.

Probabil că Ianis nu este la fel de bun precum tatăl său, care a ridicat foarte sus standardele și e foarte greu de depășit. Totuși, Ianis e un mare talent și se vede că a luat multe de la tatăl său. E un fotbalist excelent, ambidextru. Îmi amintesc că la un meci a avut două penalty-uri. Pe unul l-a executat cu dreptul, pe celălalt cu stângul, iar ambele au fost transformate", a mai spus Hrosovsky

PROGRAM ROMÂNIA la EURO 2024