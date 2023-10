Discurs virulent al lui Vadim Rață după remiza cu Universitatea Craiova: "Care e diferența dintre faza mea și a lui Mitriță?"

Universitatea Craiova a dominat teritorial jocul, dar a făcut-o steril, fără să îşi creeze ocazii clare de gol. Cea mai mare şansă a fost penalty-ul ratat de Alexandru Mitriţă (51), şutul său fiind apărat de Jesus Fernandez.

Universitatea Craiova e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri. FC Voluntari a ajuns la opt etape consecutive fără victorie, trei egaluri şi cinci eşecuri.

Reacție după a lui Vadim Tudor după remiza cu Universitatea Craiova

Jucătorul lui FC Voluntari s-a declarat nemulțumit de arbitrajul lui Adrian Cojocaru, explicând că ar fi trebuit acordată lovitură de pedeapsă în minutul 81, după intervenția lui Screciu.

"Sunt supărat, am meritat mult mai mult. Am avut câteva ocazii, am avut și o fază la care nu înțeleg care e diferența dintre mine și Mitriță. Pentru mine e penalty clar. Arbitrii au zis că nu a fost contact. Screciu mi-a zis 'eu las piciorul și tu te lovești de mine'. Contact a existat.

Care e diferența dintre faza mea și a lui Mitriță? Cu Farul am avut penalty clar, dar la fel, nu am primit nimic. Același arbitru, nu înțeleg care e chestia. Nu am vrut să mai discut cu centralul, pentru că aveam galben și data trecută, cu Farul, am mers la el să îl întreb de ce nu se uită la VAR și de ce nu a dat penalty și mi-a dat direct galben.

Să mă duc acum și să iau al doilea galben nu era ok, am zis mai bine să... Eram nervos, dar asta e. Chiar nu înțeleg fazele astea, muncim pe teren, ne lăsăm sănătatea pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, să câștigăm un ban, am avut o primă bună pentru meciul ăsta. Puteam să iau banii și să îi duc acasă la copiii și la soția mea, dar nimic", a declarat Vadim Rață la finalul meciului.