"Cei mai buni trebuie sa joace la noi!" Mutu si Radoi isi impart cei mai in forma jucatori romani! Programul NEBUN al echipelor nationale in 2021

Pentru echipele nationale ale Romaniei, 2021 va fi un an plin.

Meciurile de foc ale 'tricolorilor' incep in martie, iar cei din staff-ul tehnic isi fac deja planurile pentru cum vor ataca cele mai importante dueluri din acest an.

Secundul lui Mirel Radoi pe banca echipei de seniori, Nicolae Dica, a dezvaluit cum vor fi impartiti jucatorii tineri intre echipa mare si cea U21.

"Mai sunt 3 luni pana la campania de calificare pentru Mondialul din 2022. Vom vedea in momentul respectiv in ce forma sunt acesti jucatori tineri. Obiectivul principal este ca nationala mare sa se califice. Astfel, cei mai buni jucatori si cei mai in forma la momentul respectiv trebuie sa fie la echipa mare.

Daca suntem in dubii in privinta unui jucator care poate evolua si la U21 sau daca stim ca il vom folosi doar 20 de minute, poate preferam atunci sa mearga la nationala de tineret, sa joace titular acolo si sa ajute echipa", a spus Nicolae Dica, potrivit Telekom Sport.

Echipele nationale de fotbal ale Romaniei au un 2021 plin. 'Tricolorii' lui Radoi vor debuta la finalul lunii martie in preliminariile Mondialului din 2022, intr-o grupa din care mai fac parte Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.

Nationala de tineret joaca, tot in martie, in grupele Campionatului European la care s-a calificat pentru a doua oara consecutiv. Turneul final se desfasoara pe baza unui program inedit, faza grupelor urmand a avea loc intre 23-31 martie, iar fazele eliminatorii la inceputul lunii iunie.

Tot in 2021, Romania va participa cu echipa U23 la Jocurile Olimpice, care se desfasoara in Japonia, in perioada 23 iulie - 8 august, iar nationala U19 va juca la un Campionat European gazduit de tara noastra, programat in perioada 30 iunie - 13 iulie.