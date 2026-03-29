Gazzetta dello Sport a relatat pe larg evenimentele, amintind de trecutul tehnicianului de 80 de ani la echipe precum Brescia și Inter.

„Lucescu, care cu puține zile în urmă condusese în mod normal România la Istanbul, pierzând cu 1-0 barajul cu Turcia lui Montella și luându-și adio de la visul mondial, s-a simțit rău în fața jucătorilor, în timpul ședinței tehnice. Medicii de pe ambulanță au reușit să îi stabilizeze starea: bătăile pulsului au revenit la normal în timpul transportului cu ambulanța, iar acum se află în spital”, au notat italienii.

Publicația din Peninsulă a relatat și despre concluziile medicilor în urma primelor investigații.

„Lucescu rămâne acum sub observație. Medicii spitalului i-au comunicat selecționerului României că a fost vorba doar despre o sincopă și nu despre un preinfarct. Cauza principală a incidentului a fost oboseala și stresul. Recomandarea fermă a medicilor a fost aceea de a evita orice sursă de stres și de a nu se deplasa în Slovacia, unde România trebuie să dispute amicalul, care trebuia să fie ultima sa partidă pe bancă”, a mai scris Gazzetta.

Care e situația actuală a selecționerului

FRF a oferit detalii despre starea selecționerului României, care va rămâne internat la Spitalul Universitar pentru investigații suplimentare.

„Selecționerul Mircea Lucescu se află la Spitalul Universitar, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Echipa națională va face deplasarea la Bratislava în această seară, fără Mircea Lucescu, deoarece acesta va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate. Atribuțiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internațional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative”, au anunțat reprezentanții spitalului.