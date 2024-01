FRF și casa de licitații Artmark au organizat un eveniment inedit cu ocazia Zilelor Culturii Naționale.

Acesta s-a intitulat "Naționala Culturală" și a presupus lansarea a 11 tricouri cu numele unor importanți oameni de cultură din istoria României, respectiv Mihai Eminescu (poet, scriitor, jurnalist), Constantin Brâncuși (sculptor), George Enescu (compozitor, dirijor), Nicolae Tonitza (pictor, gravor), Emil Cioran (filosof, scriitor), Mircea Eliade (filosof, istoric al religiilor, scriitor), Ștefan Luchian (pictor), Dimitrie Cantemir (cărturar, domnitor al Moldovei), Lucian Blaga (filosof, poet, dramarturg), Nicolae Grigorescu (pictor) și Ion Luca Caragiale (scriitor, dramaturg, jurnalist). Numerele de pe tricouri au fost alese ținând cont de data nașterii acestor personalități.

Seria completă de tricouri face parte Colecția "Euro 2024" și va fi expusă la sediul casei de licitații de lângă Ateneul Român, înainte de a face obiectul unei licitații caritabile speciale din seria "Licitațiile de Fapte Bune", care ar trebui să fie organizată în mai 2024. Banii adunați cu ocazia acestui eveniment vor fi donați unei cauze umanitare dedicate luptei împotriva abandonului școlar.

Lansarea de luni dimineață s-a făcut în prezența foștilor internaționali români Miodrag Belodedici (membru în Comisia Tehnică a FRF) și Marius Niculae (manager sportiv al loturilor naționale de tineret și juniori în cadrul FRF), dar și a Ancăi Bejan (PR and Communications Manager la Artmark) și a lui Cătălin Popescu (Media Manager al Federației Române de Fotbal și Ofițer de Presă la Echipa Națională a României).

"Când văd aceste tricouri galbene îmi aduc aminte că eram asemănați cu brazilienii și de foarte multe meciuri jucate la echipa națională și de multe performanțe realizate. Nu am văzut tricoul cu numărul 6, dar eu aș alege unul cu Eminescu, pentru că era mai finuț, mai tehnic în exprimare și în jocul de cuvinte, cum zicem în fotbal. Așa vreau să cred că am fost și eu, mai finuț și mai tehnic.

La fotbal nu cred că aveau vreo șansă în fața Generației de Aur, dar e un prim '11' foarte interesant pentru că sunt nume extraordinare din istoria României. Mie îmi plăcea să desenez, am încercat să cânt la acordeon, m-am lăsat după ce profesorul mi-a spus că nu am ureche muzicală. Clar ei au fost genii în domeniile lor și îi prețuim mult, s-ar fi calificat la mai multe turnee finale culturale decât naționala de fotbal. În cantonamente citeam toți, dar depinde și ce citeam. De exemplu, Didi Prodan recita foarte bine poeziile, avea acest talent liric.

Dintre aceste tricouri, cred că cel al lui Eminescu va fi cel mai scump. Sau poate Brâncuși, care este un fel de Gheorghe Hagi în sculptură, îl știe toată lumea, indiferent în ce țară întrebi de el. Ce poezie le-aș recita băieților înainte de Euro 2024? Sigur nu "Somnoroase păsărele". Acolo cred că e vorba de concentrare, de muncă și de forță, nu știu dacă de artă".

"Eu cred că fotbalul și educația fac echipă foarte bună. Tricourile echipei naționale vor fi și mai greu de purtat după ce au apărut aceste nume pe spatele lor. Toate cele 11 nume înseamnă ceva pentru istoria, societatea și cultura din România. Suntem mândri că am avut asemenea personalități. Eu aș alege un tricou special, pentru că, pe lângă greutatea sa în istoria artei, eu am învățat la Liceul 'Constantin Brâncuși', așa că are o semnificație aparte pentru mine.

Eu le-aș recita jucătorilor naționalei poezia 'Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie' a lui Mihai Eminescu. Sper să avem viitor mare, să ieșim din grupa de la Euro 2024. Eu cred că aceasta este o inițiativă foarte bună, care vrea să combată abandonul școlar. Eu am spus mereu că fotbalul este un sport în care contează foarte mult inteligența și creativitatea. Acești oameni ne-au făcut cunoscuți în întreaga lume și suntem mândri că sunt români. Sunt nume foarte importante, sunt curios pe cine am pune selecționer la această națională culturală. Mie îmi plăcea matematica la școală, în special geometria, la limba română mă descurcam binișor".