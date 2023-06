Documentarul independent, regizat de Kevin Couliau alături de Bobbito Garcia, a arătat cultura baschetului de stradă american în toată splendoarea lui. Fotograful francez a luat la pas terenurile de baschet din New York, unele poate din cartiere rău-famate, și a realizat un documentar fascinant despre lumea baschetului de stradă.

În fapt, filmările arată cum a luat naștere baschetul 3x3 care, în clipa actuală, a devenit de ordin internațional. Chiar la Constanța se țin constant campionate în care evoluează atât cluburi de baschet, cât și naționale.

Kevin Couliau. regizorul care a reușit să transpună cultura americană de baschet într-un documentar

Kevin Couliau a venit în România în iunie, iar iubitorii de baschet au avut ocazia să stea de vorbă cu el despre tot ce a însemnat filmarea documentarului „Doin' It in the Park: Pick-Up Basketball”, în cadrul unui eveniment care a avut loc la București, în care francezul a avut ocazia să-și arate munca depusă printr-o ecranizare.

„Kevin a mai venit în România în 2007”, a spus George Bucur, organizatorul evenimentului pentru Sport.ro. „Fiind adus la un eveniment de streetball... Atunci ne-am cunoscut. Amândoi foarte pasionați de baschet, amândoi lucrând în domeniul ăsta cu fotografii și imagini. Am păstrat legătura atunci. În 2013 am avut ocazia să lucrăm împreună la FIBA. Ne-am împrietenit, am păstrat legătura, iar acum a venit în București să ne bucurăm toți de munca lui.

Ce m-a impresionat la Kevin e felul în care reușește să-și păstreze identitatea artistică. E foarte dificil să rămâi relevant. El e foarte abil. Te uiți la un lucru și spui uite, ăsta e făcut de Kevin Couliau. Asta a reușit să facă el”, a mai spus George.

Cum vede Kevin Couliau documentarul „Doin' It in the Park: Pick-Up Basketball”

Pentru Sport.ro, Kevin a spus că cel mai intens moment a fost atunci când a fost într-o închisoare să surprindă cultura baschetului stradal din Statele Unite ale Americii. Regizorul a remarcat faptul că pe de o parte asta l-a impresionat, iar pe de altă parte l-a pus pe gânduri, văzând copiii închiși pentru diferite infracțiuni.

„În documentar am fost co-regizor, realizatorul de fotografie, poate și scriitor. Am făcut totul dintr-o pasiune pentru cultura de baschet din New York. Mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc pe Bobbito Garcia și să facem acest documentar.

Să merg prin toate acele cartiere din New York... Să știi că nu m-am simțit niciodată înspăimântat. Au fost câteva situații, dar niciodată nu s-a întâmplat ceva rău, mai ales că mergeam acolo să jucăm baschet.

Dacă m-a impresionat ceva foarte mult? Să merg să filmez în închisoare. Au venit, ne-au luat în dubița de poliție și am ajuns acolo. Să văd copii acolo... Să trec pe lângă ei... A fost intens. Doar că toți s-au bucurat enorm că am mers să filmăm acolo”, au fost cuvintele lui Kevin Couliau pentru Sport.ro.

Sursă Foto: Captură personală / Kevin Couliau / Larisa Baltă / Sorin Florea