Cristiano Ronaldo a ajuns la 1.000 de meciuri în carieră, în care a marcat 744 de goluri și a câștigat 34 de trofee cu echipele la care a jucat.

Al-Ittihad a jucat marți pe teren propriu cu Al Nassr în etapa a 17-a din Premier League a Arabiei Saudite, scor 2-5, iar starul portughez de la Al-Ittihad a înscris două goluri, ambele din penalty.

Marius Niculae și poza retro cu Cristiano Ronaldo

În total, CR 7 a strâns 1000 de meciuri la nivel de club și a înscris 744 de goluri. Fost coleg cu Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona, Marius Niculae reacționat pe rețelele sociale și a postat o fotografie din arhiva personală, din perioada în care evolua alături de CR7 în echipa condusă în trecut de Laszlo Boloni.

"Alături de Cristiano pe vremea când îmi spunea că o să ajungă numărul unu. Acum, la vârsta de 38 de ani, încă doboară record după record! A ajuns la o mie de jocuri pentru echipele de club și 33 de meciuri le-a jucat pentru Sporting", a scris Marius Niculae pe rețelele sociale.

Marius Niculae a jucat alături de Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona în 2002 și 2003, fiind chiar coleg de cameră cu acesta. Portughezul s-a transferat apoi la Manchester United, când avea doar 18 ani.

„Mă așteptam ca Ronaldo să devină un jucător mare, dar nu chiar unul dintre cei mai buni din istorie”

Cum era Cristiano la 16-17 ani, adică la începuturile carierei? „Avea tupeu. Chiar mă pufnea râsul când se uita în oglindă și zicea: O să fiu cel mai bun, o să fiu cel mai bun. Se uita la abdomenul lui.

Am văzut exercițiul ăsta și la Michael Schumacher. Repeta și el tot timpul în interviuri, în declarații, că e cel mai bun, că are mașina cea mai bună, echipa ce mai bună. Am jucat o dată cu Schumacher un meci demonstrativ, când l-am avut antrenor pe Sir Alex Ferguson, și i-am zis: Dar știi că n-o să le câștigi pe toate.

Da, dar subconștientul meu lucrează, iar în momentele grele subconștientul meu îmi transmite mesajele astea. Mi-a mai povestit cum i se întinde pielea 30 de centimetri după fiecare cursă, din cauza acelor viteze foarte mari.”, spunea Niculae, într-un interviu pentru Sport.ro realizat de jurnalistul Florin Caramavrov.