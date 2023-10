Andrea Compagno, în naționala României?! Mihai Stoichiță a fost întrebat de naturalizarea italianului 

Atacantul italian a fost golgheterul FCSB-ului în sezonul trecut, la primul său sezon pentru vicecampioana României, care a plătit 1.5 milioane de euro în schimbul său. În ciuda prestațiilor bune din sezonul trecut, Compagno nu a primit la fel de multe minute în echipa lui Elias Charalambous, iar în prezent are patru reușite.

De-a lungul timpului, s-a tot discutat despre absența unui vârf veritabil care să aibă prestații bune constant din lotul naționalei României. Denis Alibec (32 ani) este titularul de drept pe post, iar rezerva sa este George Pușcaș (27 ani), care nu a reușit să convingă și a fost dur criticat pentru prestațiile sale.

În acest sens, s-a ridicat problema posibilității de naturalizare a lui Andrea Compagno.

Mihai Stoichiță: „Mereu se ajunge să avem discuții pentru această poziție!”

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a fost întrebat despre această variantă și a oferit un răspuns sincer. Fostul antrenor e de părere că nu ar trebui naturalizat Andrea Compagno și a argumentat motivul afirmației sale.

„Poate fi interesant, nu pot să spun. Să spun eu hotărât pe cine să aduc la echipa națională, cum vine asta? Nu nu-l naturalizăm. Nu cred că e cazul să-l naturalizăm. Să vedem, trebuie să analizăm. Sincer, nu sunt cel mai entuziasmat om de pe lume în legătură cu el.

Are multe greșeli tehnice. Într-adevăr, are o combativitate extraordinară, joacă foarte bine cu spatele la poartă. Lasă foarte multe mingi pentru coechipieri să vină să joace pe culoare, are anumite calități pentru această poziție.

Atacă colțul scurt, asta e o mare calitate, ceea ce nu fac vârfurile din România. Atacă mereu colțul scurt și e extrem de periculos. La combinații așa e mai greu cu Compagno”, a declarat Mihai Stoichiță la Fanatik.

În sezonul trecut, Andrea Compagno s-a aflat pe lista preliminară a stranierilor lui Roberto Mancini pentru naționala Italiei, în momentul în care selecționerul se confrunta cu probleme de lot.