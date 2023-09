Andrea Compagno, OUT din primul 11. Gigi Becali dezvăluie în premieră de ce e nemulțumit de italian

În cele 13 meciuri jucate în acest sezon, Compagno a marcat patru goluri. A fost integralist doar în două dintre jocuri și în nouă titular. Decizia de a renunța la golgheterul italian în anumite momente a surprins mai mulți specialiști din fotbal, însă Gigi Becali are o explicație.

Gigi Becali spune de ce este nemulțumit de Andrea Compagno

Finanțatorul vicecampioanei a pornit discuția făcând o comparație între Albion Rrahmani, atacantul Rapidului, și Andrea Compagno. Despre kosovar spune ferm că nu ar avea loc în echipa celor de la FCSB, însă evidențiază și motivul pentru care în unele momente preferă să renunțe la italian - faptul că nu este suficient de combinativ.

"Rrahmani e jucător bun, dar la mine nu joacă. Ce să joace la mine? În locul lui Compagno? Nu joacă. Compagno joacă pentru că are putere, forță, e foarte puternic. Tehnică nu prea are. Rrahmani are știință, se demarcă bine și are execuție, dar nici tehnică și nici forță nu are. Și atunci pentru ce? Tehnică să zicem că o are mai avansată decât Compagno.

Tehnică înseamnă ca atunci când ai mingea să faci înșurubare sau să driblezi unu contra unu. Nu zic că e precum Compagno, e puțin mai avansat în tehnică, dar ca să joace trebuie să fie mult mai tehnic sau mult mai puternic. Deci la mine nu joacă! Ori să intre în combinații, ori să fie foarte puternic. Compagno joacă pentru că e foarte puternic.

N-ai văzut de ce e schimbat? Pentru că nu îmi convine că nu intră în combinații. Are echipa nevoie de altceva. El intră ca să țină adversarii sus, pentru că e foarte puternic și îți câștigă duelurile, dar când ai nevoie să intre în combinații și să marchezi, trebuie să joace altcineva. E de conjunctură", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Compagno, rezervă la meciul cu U Cluj: "Octavian Popescu în stânga și Florinel Coman vârf"

Ulterior, Becali a anunțat că Andrea Compagno va fi rezervă la FCSB în partida cu Universitatea Cluj, programată luni, de la ora 21:00, în runda a 11-a din Liga 1. Omul de afaceri vrea să testeze o nouă formulă, una cu Octavian Popescu pe postul său preferat, extremă stânga, iar Florinel Coman mutat ca vârf. În cazul în care noua așezare va da roade, italianul ar putea pierde primul 11 pe termen lung.

"Asta e cea mai mare întrebare. Se va răspunde în meciul cu Universitatea Cluj. Păi, vezi, așa va fi! (n.r - cu Octavian Popescu în stânga și Florinel Coman vârf). Să vedem dacă funcționează.

În afară de Coman, Olaru și Șut, toți jucătorii trebuie să înțeleagă că sunt 5 schimbări. Ne folosim de toți jucătorii. Ce, e obligatoriu să joace Compagno? El intră în minutul 60 ca să țină adversarii sus când ai 2-0. Care e treaba? Ovidiu Popescu, Djokovic intră pe urmă, care e problema? Noi trebuie să facem echipa în așa fel încât arbitrul să nu poată să influențeze. Dacă ei îmi dau mie un 11 metri la mișto, eu trebuie să dau un gol în plus", a mai spus Becali.