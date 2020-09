Selectionerul Mutu a venit cu explicatii! Motivul pentru care Morutan nu a prins niciun minut in primele doua meciuri la tineret: "Am vorbit cu el si i-am explicat!"

Adrian Mutu a debutat cu dreptul pe banca nationalei de tineret, obtinand doua victorii consecutive.

"Tricolorii mici" s-au impus fara problema cu Finlanda U21 si Malta U21 in meciurile din preliminariile EURO 2021.

Printre jucatorii convocati de Adi Mutu la nationala U21 a Romaniei a fost si Olimpiu Morutan, insa jucatorul FCSB-ului nu a prins niciun minut. In meciul cu Finlanda a fost lasat pe banca de rezerve, in timp ce pentru meciul cu Malta, nici nu a fost in lot.

Selectionerul a explicat motivul pentru care l-a convocat pe Morutan, desi mijlocasul nu a jucat deloc.

"L-am convocat pe Olimpiu Morutan pentru aceste doua jocuri din luna septembrie pentru ca este un fotbalist pe care il apreciez si care sunt sigur ca poate ajuta mult Nationala U21. Chiar daca nu a jucat foarte mult inainte de aceasta actiune, am vrut ca el sa se simta parte din aceasta familie.

Toti jucatorii convocati au meritat sa fie la lot si sunt foarte multumit de tot cum s-au pregatit. Cu Morutan am discutat si i-am explicat decizia mea, a fost o discutie ec va ramane intre mine si el. Romania U21 e o familie unita", a spus Adrian Mutu pentru ProSport.