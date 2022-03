Alex Cicâldău, discurs echilibrat după Israel - România 2-2. Ce a observat mijlocașul naționalei 

Alex Cicâldău, mijlocașul format la Academia Viitorul, a fost unul dintre remarcații partidei de la Netanya. Agresiv în propria jumătate și mereu activ la faza de construcție, fotbalistul de la Galata a explicat la finele meciului ce a fost bine și ce a fost rău în Israel.

"Preferam să câștigăm, era foarte important pentru moralul nostru. Cred că am făcut foarte multe lucruri pozitive în acest meci, am făcut și lucruri negative pe care le vom analiza. A fost un meci pe contre, bine că nu am primit gol în prima repriză, dar am primit în cea de-a doua, trebuie să invățăm din chestia asta, din golurile primite.

Trebuie să sperăm să ne calificăm la Campionatul European (n.r.: 2024), noi toți, toată țara! Mai am meciuri la echipa de club, apoi la națională, îmi doresc să-mi ajut echipele cât pot eu de mult", a declarat Alex Cicâldău, într-o intervenție la Pro X, în emisiunea Special.

Israel - România 2-2 (0-2)

Au marcat: Cicâldău '10, Man '23 / Dabbour '56, '85.

Israel: Marciano – Kandil (Yad Abu '46), Dgani, Goldberg, Davidzada – Kanichowsky (Safouri '73), Natcho (Glazer '50), Abu Fani (Peretz '46) – David (Haziza '65), Dabbur, Baribo (Solomon '46). Selecţioner Gadi Brumer;

România: Niţă – Manea, Chiricheş (Nedelcearu '46), Burcă, Toşca (Bancu '58) – Cicâldău (Bordeianu '58), M. Marin (Rus '79), Olaru (Octavian Poepscu '79) – Mihăilă, Ivan (Alibec '58), Man. Selecţioner Edward Iordănescu.