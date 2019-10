"Alea sunt injuraturi cu dragoste" | Declaratia amuzanta oferita in apararea lui Contra! "Voi n-aveti cum sa intelegeti"

Contra l-a injurat pe Puscas dupa ce a ratat un penalty in meciul Romania - Norvegia 1-1.

George Puscas nu a respectat indicatiile antrenorului si a luat mingea pentru a executa lovitura de pedeapsa. Puscas a ratat si Contra a avut o iesire extrem de nervoasa, injurandu-l pe jucator.

Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu sare in apararea lui Cosmin Contra si spune ca acele injurii au fost facute "cu dragoste":

"Alea sunt injuraturi cu dragoste, daca ma intrebati pe mine. Doar cei care nu au facut fotbal nu inteleg. Se vede urat, esti un exemplu pentru copii, pentru ca esti o persoana publica. Dar in momentele alea, sunt injuraturi cu dragoste, dar voi nu aveti cum sa intelegeti", a spus Pancu la Digi.

George Puscas nu s-a suparat si a pus injuraturile pe seama incarcarii uriase din timpul meciului. De altfel si Cosmin Contra si-a cerut scuze pentru reactia avuta si a spus ca in acel moment nu si-a dat seama de ce a facut:

"Mi-am cerut scuze pentru reactia pe care am avut-o. Se intampla in acele momente. Nu mi-am dat seama ca am avut reactia aia. Trebuia sa bata altcineva si m-am enervat. Am vazut si eu acum ce reactie am avut. Am vorbit dupa meci cu Puscas si totul s-a rezolvat. Il asteptam sa dea gol la meciul urmator.

Pe mine nu m-a deranjat ca a ratat penalty, m-a deranjat ca nu s-a respectat ce a fost inainte de joc. V-am zis, s-a vorbit cu George si totul s-a rezolvat. Toata lumea este dezamagita si nu am ce sa le reprosez. S-a luptat pana la capat", a spus Contra.