Acuzatii incredibile ale fiicei lui Ionel Ganea! Ioana dezvaluie totul: "Nu stiu cum a rezistat mama atatia ani! A fost batuta si inselata!"

Atac incredibil al fiicei lui Ionel Ganea!

Fata spune ca tatal ei a fost mereu foarte violent atat fata de sotia sa, cat si fata de copii. Ioana dezvaluie ca fostul atacant si-a si inselat fosta sotie in mai multe randuri.

"A fost mereu un om foarte dur, foarte multi ani a fost violent fata de familia lui, mai ales fata de mama. Nici nu stiu cum a rezistatat asa mult timp, mereu am intrebat-o cum... Nici ea nu stie! De-a lungul timpului, mereu am fost controlati si oarecum supusi unei temeri fata de el. Stiu ca in timpul casniciei lor a si inselat-o in nenumarate randuri", a spus Ioana, fiica lui Ganea, citata de cancan.ro!

Ganea si fosta sa sotie, Dana, au impreuna doi copii, pe Ioana si pe George. Baiatul e fotbalist la Viitorul.

Intr-un interviu la GSP Live, Ganea a recunoscut ca si-a lovit sotia in timpul casniciei: "Au fost momente tensionate intre mine si ea. Nu pot sa neg, viata nu e ros, asa cum pare la fiecare. Nu a fost totul perfect!"