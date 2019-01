Fiul lui Victor Piturca se insoara cu Angelina Jolie de Romania. Galerie FOTO

Alex Piturca a decis sa faca pasul cel mare!

Dupa o cariera nu tocmai reusita de fotbalist, Alex Piturca a devenit antrenorul secund al tatalui sau in tarile arabe.

Cum Victor Piturca e liber de contract de mai multi ani, Alex a fost vazut de mai multe ori in salile profesioniste de poker.

La inceput de 2019, Alex Piturca a decis sa faca pasul cel mare si sa isi ceara iubita in casatorie. Piti Junior s-a logodit cu Cristina Ich, poreclita si Angelina Jolie de Romania. Cristina a participat in trecut la "Dansez pentru tine" din Italia, a pozat pentru fotografi faimosi si are multe aparitii la emisiuni televizate.

