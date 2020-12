L-a DISTRUS pe Badr Hari in cel mai tare meci al carierei, dar Benny nu vrea sa se opreasca aici! Si-a anuntat obiectivul: "Vreau sa castig centura! Sa devin o legenda"

Benny Adegbuyi l-a invins pe Badr Hari in meciul anului, iar acum viseaza la un duel cu Rico Verhoeven, detinatorul centurii.

Sportivul roman l-a doborat pe Badr Hari cu un KO tehnic in runda 3 a unuia dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. Desi a inceput in forta primele doua runde, marocanul a cedat in cea de-a treia, dupa o lovitura de stanga devastatoare a lui Benny.

Dupa meciul cu Badr, Adegbuyi a dezvaluit care sunt viitoarele sale obiective. Sportivul roman viseaza sa mai lupte pentru inca 2 sau 3 ani si sa castige centura. Pentru a castiga centura, trebuie sa il invinga pe Rico Verhoeven.

"Fac 36 de ani in ianuarie. Nu m-am gandit ca ma voi retrage. Nu vreau sa continui pana la 40 de ani. Planul meu este sa devin cel mai bun luptator din lume, sa devin o legenda. Cum este Badr Hari, sa ma tina minte toata lumea, sa zica: 'Uite, domnule, romanul asta a fost cel mai bun!'.

Sunt pe punctul de a realiza asta. Imi doresc foarte tare sa castig centura. Vreau sa mai lupt 2-3 ani, pana aproape de 40", a spus Benny pentru as.ro.