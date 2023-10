Xavi s-a bazat pe el și nu a dat greș! Tânărul de la FC Barcelona a înscris un supergol în UEFA Champions League

Fermin Lopez se află la FC Barcelona din iulie 2023. Cotat la opt milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, spaniolul a evoluat pentru catalani și în precedentele două meciuri din UCL: 5-0 vs. Royal Antwerp (32 de minute) și 1-0 vs. FC Porto (21 de minute).

În FC Barcelona - Șahtior Donețk, antrenorul principal al catalanilor, Xavi Hernandez, l-a titularizat pe Fermin Lopez, care a înscris un supergol în minutul 36, când catalanii conduceau deja cu 1-0 pe ucraineni, grație reușitei lui Torres din minutul 28.

WHAT A GOAL BY FERMIN LOPEZ ????????

His first in the Champions league ????

2-0 to Barcelona ???????? pic.twitter.com/WXDDrFwU8d