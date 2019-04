TOTTENHAM - AJAX LIVE 22:00 | "O sa fie o seara magica!" Pochettino in fata unei performante uriase! 

Tottenham intalneste surpriza Ajax in semifinalele Champions League, de la ora 22:00, pe sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.

Tottenham si Ajax sunt cele doua mari surprize din semifinalele Champions League anul acesta. Echipa din Londra e in fata cele mai mari performante din istoria clubului. Doar in urma cu 57 de ani a mai jucat semifinalele Cupei Campionilor cu Benfica, insa a ratat finala. Acum da peste Ajax, echipa care se mandreste cu o generatie exceptionala ce a eliminat deja doi giganti: Real Madrid si Juventus Torino. Pochettino crede ca echipa sa e pregatita sa ajunga in marea finala si asteapta o seara magica pe noul stadion al echipei din Londra.



"Cand esti ambitios si vrei sa obtii lucruri marete, trebuie sa visezi. Eu am fost tot timpul un visator. Cand eram tanar in orasul meu natal, Murphy, visal sa ajung fotbalist intr-o zi si am reusit.

A fost greu, dar cred ca exista energie si putere in minte atunci cand esti determinat si muncesti din greu. Sa ajung in semifinala Champions League cu Tottenham a fost un vis acum cinci ani si acum deja traiesc acest vis. O sa fie o seara magica", a spus antrenorul argentinian al lui Tottenham.



Pochettino: Nimeni nu poate sa repete ce am facut noi!

Tottenham n-a mai cumparat un jucator de doi ani. Si-a investit toti banii in noul stadion de 1 miliard de euro. Arena aduce deja venituri uriase, iar echipa joaca semifinalele Champions League si ocupa locul 3 in campionat, dupa ce a tinut ritmul cu primele doua clasate pana recent. E deja o mare performanta, crede Pochettino.



"Poate nu am castigat un trofeu pana acum. Dar poate ca ce facem noi acum e mai mult decat un trofeu. Ce am realizat ca si club este urias. Nimeni in istoria fotbalului nu poate sa repete ce a reusit Tottenham", a spus Pochettino.



TOTTENHAM - AJAX LIVE 22:00

Echipele probabile

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Sissoko, Dier, Rose, Eriksen, Dele, Lucas

Ajax: Onana, Veltman, Blind, De Ligt, Mazraoui, Schone, De Jong, Ziyech, Van Beek, Neres, Tadic