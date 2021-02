BREAKING NEWS | Becali anunta ca ia inapoi 'Steaua'! E sigur de victorie si SCHIMBA numele FCSB! Cum se va numi echipa

Becali e convins ca va obtine victorii in instanta victorie dupa victorie in razboiul pe 'Steaua'.

Gigi crede ca va recupera pana si numele istoric, dupa ce procesele in care se judeca acum cu CSA e vor avea solutii definitive. Becali are de gand sa schimbe numele clubului in 'Steaua FCSB'.

"Ce palmares? O sa le castig pe toate. Toate procesele! Tot, tot o sa iau inapoi. Si nume, si tot. E mai frumos FCSB decat Steaua. Daca o sa castigam numele, o sa schimbam echipa in 'Steaua FCSB'. FCSB ramane. Trebuie sa fie clar: Faci Ce Spune Becali. (hahaha)", a ras Becali la Digisport.

Becali a pierdut marca 'Steaua' printr-o decizie finala a instantei. Echipa din Liga 1 si-a schimbat numele in 'FCSB' ca urmare a procesului castigat de Talpan.