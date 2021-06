Sumudica forteaza inca doua lovituri la CFR! Ce le-a transmis sefilor clubului

Marius Sumudica isi propune sa faca lot de Europa la CFR!

Noul antrenor al campioanei forteaza inca doua mutari importante, in afara de cele deja reusite de conducere. Sumudica ar vrea ca Arlauskis si Bordeianu sa fie semnati, anunta gsp.ro.

Portarul lituanian si-a incheiat contractul dupa o revenire de cateva luni in Gruia. Incearca sa plece in strainatate, insa nu e exclusa nici continuarea cu CFR. Arlauskis a avut un salariu simbolic in ultima jumatate de an, dupa ce a fost lasat de Al Shabab sa plece liber in ianuarie.

Bordeianu a avut un traseu aproape identic. Vandut la Qadisiyah in 2020, mijlocasul s-a intors rapid la CFR, dar sub forma de imprumut. Acum, ar trebui sa se intoarca in Arabia Saudita, numai ca echipa sa a retrogradat si e greu de crezut ca romanul va fi pastrat. Atat inainte sa ajunga in Golf, cat si dupa revenirea la Cluj, Bordeianu a fost unul dintre cei mai constanti jucatori de la CFR.

Clujul a mai rezolvat in aceasta vara 5 transferuri: Cristiano Figueiredo de la Hermannstadt, Bouhenna de la Sepsi, Tahiri de la Waalvijk, Rodriguez de la Botosani, Paraschiv de la Viitorul Pandurii si Rusu de la UTA.