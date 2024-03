Primele echipe calificate în sferturile de finală din UEFA Champions League

După meciul tur, de la Roma, când Lazio s-a impus la limită, scor 1-0, Bayern Munchen a întors soarta dublei, pe Allianz Arena.

Campioana din Bundesliga a câștigat categoric, scor 3-0, și a rămas în cursa pentru trofeul UEFA Champions League. Bavarezii nu au un sezon foarte bun, fiind eliminați din Cupa Germaniei, iar în campionat se află la 10 puncte în spatele liderului Bayer Leverkusen.

PSG nu a avut emoții în confruntarea cu Real Sociedad, calificându-se cu scorul general de 4-1. În tur, gruparea din Paris s-a impus cu 2-0, iar în al doilea meci, au câștigat cu scorul de 2-1.

It's what he does ⚽#UCL pic.twitter.com/M1ODDAUzvB