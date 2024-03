După ce Mbappe i-a anunțat pe conducătorii lui Paris Saint-Germain că nu își va prelungi contractul scadent în vară și, cel mai probabil, va semna cu Real Madrid, antrenorul Luis Enrique a schimbat abordarea în ceea ce îl privește pe starul francez.

În urmă cu două etape, contra lui Nantes (2-0), Mbappe a fost introdus pe teren în minutul 62 și a marcat un gol din penalty. După meci, Luis Enrique spunea că motivul pentru absența atacantului din primul 11 este legat de programul încărcat al lui PSG și nevoia ca toți jucătorii să fie proaspeți.

Vineri, contra lui AS Monaco, Mbappe a fost titular, dar a fost înlocuit la pauză, când era 0-0. Luis Enrique a decis să îl trimită în locul șeptarului pe Randal Kolo Muani.

Mbappe nu a mers însă pe banca de rezerve, așa cum se obișnuiește în fotbal. La scurt timp după startul reprizei secunde, atacantul a apărut în haine noi și, destul de relaxat, a mers să urmărească restul jocului dintr-o lojă în care se afla și mama sa.

Presa franceză susține că Mbappe nu a acuzat vreo problemă medicală, decizia de a fi înlocuit aparținându-i în totalitate antrenorului Luis Enrique.

Mbappe behaving like a kid after being subbed off at half-time.

No respect for the club or his teammates.pic.twitter.com/grPOUwrl9b