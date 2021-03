(P) Spectacolul din optimile Champions League revine pe 9-10 martie. Vezi primele 4 meciuri și idei pentru pariuri

Fanii fotbalului au avut parte de un week-end fantastic, cu derby-uri în cele mai importante campionate naționale de fotbal din Europa – Premier League, La Liga, Serie A și Bundesliga.

De la spectacolul din meciuri precum Bayern Munchen vs. Borussia Dortmund, Atletico Madrid vs. Real Madrid sau Manchester City vs. Manchester United, trecem la spectacolul din UEFA Champions League, căci marți și miercuri se joacă primele 4 partide din returul optimilor:

• Marți, 9 martie, ora 22:00 - Borussia Dortmund vs. Sevilla

• Marți, 9 martie, ora 22:00 - Juventus vs. FC Porto

• Miercuri, 10 martie, ora 22:00 - Liverpool vs. Leipzig

• Miercuri, 10 martie, ora 22:00 - PSG vs. Barcelona

Cu cât competiția avansează spre fazele superioare, cu atât meciurile sunt mai încinse, se ajunge la jocul de tip totul sau nimic. Formațiile mari nu își mai permit să facă pași greșiți, iar rezultatele surprinzătoare apar ceva mai rar. Pasionații de pariuri pe fotbal au multe oportunități excelente și pot profita de cotele avantajoase din oferta de pariuri online Champions League de la agenția Unibet.

Borussia Dortmund - Sevilla

În tur, germanii au reușit să se impună în deplasare, scor 3-2, într-un meci foarte aprig, cu răsturnări de situație. Sevilla a deschis scorul în minutul 7, dar la pauză Borussia conducea deja cu 3-1. Spaniolii au fost aproape de a reuși un egal în acest meci cu nu mai puțin de 5 goluri.

Ca atare, ne așteptăm la multe reușite și în această partidă de pe Signal Iduna Park, mai ales după nebunia din Der Klassiker din weekend, când Haaland a marcat de două ori în primele 2 minute, dar Bayern s-a impus cu 4-2.

Sevilla (a pierdut și ea în weekend, 2-1 la Elche) este o echipă foarte obișnuită cu nivelul ridicat din cupele europene, fiind actuala deținătoare a trofeului Europa League. Borussia nu a mai ajuns în fazele finale din Liga Campionilor din 2013, când a pierdut finala cu Bayern Munchen.

Este greu de anticipat rezultatul meciului de marți seară, un pariu prudent fiind Ambele Înscriu & Peste 2.5 goluri în meci, selecție din secțiunea de Pariuri Combo Unibet, la o cotă de 1.80.

Juventus - FC Porto

Italienii au nevoie de un singur gol pentru calificare (dacă apărarea ar funcționa perfect), căci în retur FC Porto s-a impus cu 2-1. Juventus luptă din nou pentru titlu în Serie A (cu cele două echipe din Milano) însă obiectivul principal este UEFA Champions League, trofeu pe care nu l-au mai cucerit de 25 de ani!

În această partidă din optimile Ligii Campionilor, Juventus este favorită, mai ales că nu a primit niciun gol acasă în 7 din ultimele 8 partide jucate în toate competițiile și are o perioadă excelentă în Italia, cu rezultate foarte bună în campionat și cupă. Ne putem aștepta la un meci închis, cu atacuri construite prudent, un pariu ce se poate dovedi inspirat fiind cel pe faptul că Nu înscriu ambele echipe - cotă 1.83 la agenția de pariuri online Unibet.

Liverpool – Leipzig

Liverpool începe meciul cu Leipzig din poziția confortabilă a unui rezultat excelent în tur: 2-0. Meciul retur se va juca pe același stadion Puskas din Budapesta, iar Leipzig are misiunea la limita imposibilului de a câștiga la 3 goluri diferență acest meci. Greu de crezut chiar dacă echipa lui Jurgen Klopp vine după 6 eșecuri consecutive pe Anfield în Premier League, iar Leipzig s-a impus chiar cu scorul 3-0 în ultimele 3 deplasări din Bundesliga.

Liverpool a avut o evoluție modestă în acest sezon de campionat național, fiind la foarte mare distanță de liderul Manchester City (22 de puncte!). Leipzig va forța cu siguranță și se va arunca în atac, pentru că este singura sa șansă la un miracol. Implicit, putem anticipa o partidă pe placul tuturor suporterilor, cu multe goluri la ambele porți. Pont pentru pariori: merită atenție combinația Ambele Marchează & Peste 2.5 goluri în meci din secțiunea Pariuri Combo la Unibet, cotă 1.92.

PSG – Barcelona

Catalanii au pierdut meciul tur cu 1-4, deci este foarte puțin probabil să poată întoarce soarta calificării în deplasarea de pe Parc des Princes. În prezent, un pariu pe calificarea Barcelonei are cotă 15.00, ceea ce exprimă foarte bine șansele scăzute ale unui asemenea final pentru povestea duelului din optimi dintre francezi și spanioli. Este de așteptat ca PSG să se concentreze pe a apăra rezultatul din primul meci, deci apărarea va fi cheia jocului pentru gazde. În acest context, are sens un pariu pe Sub 3.5 goluri, la o cotă foarte bună, 1.77 la Unibet. Ambele echipe au câștigat partidele din weekend fără să primească gol (Brest - PSG 0-3 și Osasuna - Barcelona 0-2).

