Meciul din istorie cu cei mai multi castigatori ai Balonului de Aur in acelasi timp pe teren! El Clasico, si el in top

Cei de la The Guardian fac o dezvaluire interesanta.

Care este partida cu cei mai multi castigatori ai Balonului de Aur in acelasi timp pe teren? Manchester United a avut in trecut 3 castigatori in acelasi timp pe teren: legendele Bobby Charlton, Denis Law si George Best, trio care a primit porecla "United Trinity". AC Milan a avut si ea in sezonul 1992/1993 pe teren 3 din ultimii 4 castigatori: Ruud Gullit, Marco van Basten si Jean-Pierre Papin.

Tot Milan reusea sa aiba pe teren 3 castigatori in sezonul 2008/2009: Andriy Shevchenko, Ronaldinho si Kaká. Iar in 1988 si 1989, podiumul pentru Balonul de Aur era ocupat de jucatori de la AC Milan. Insa Real Madrid este echipa care detine recordul. In 2004, odata cu transferul lui Michael Owen, Real a avut 4 castigatori ai Balonului de Aur pe teren in mai multe partide, pe langa atacantul englez fiind si Luis Figo, Zinedine Zidane si brazilianul Ronaldo.

Partida cu cei mai multi castigatori ai Balonului de Aur a avut loc pe 22 februarie 2005 cand Real Madrid a intalnit-o pe Juventus. Pe langa cei 4 galactici, pe teren s-a aflat si Pavel Nedved. In plus, daca este luat in calcul si Fabio Cannavaro care castiga marele trofeu 2 ani mai tarziu, poate fi considerat meciul cu 6 castigatori ai Balonului de Aur pe teren.

Daca este luat in calcul numarul de trofee, atunci El Clasico este numarul 1: intre 2009 si 2013, El Clasico a avut 11 trofee pe teren (Messi - 5, Cristiano Ronaldo - 5, Kaka - 1).