Se bat pentru Balonul de Aur, se bat si pentru cea mai urata statuie :)) Egipteanul Salah, tinta glumelor dupa ce o artista i-a facut bustul

Salah si Ronaldo se bat pentru Balonul de Aur in acest an, dar la statui stau rau de tot! Toata lumea rade de opera pe care pe care o egipteanca i-a dedicat-o lui Salah!

Salah a aflat inaintea meciului cu Steaua Rosie din Champions League ca are o statuie acasa, in Egipt! O artista a lucrat o luna la statuia atacantului de la Liverpool. S-a inspirat din bucuria lui Salah dupa goluri. Fanii s-au tavalit de ras cand au vazut statuia. "De ce are corpul unui copil de opt ani?", a intrebat un englez.



Statuia lui Salah e la fel de nereusita ca cea a lui Ronaldo, de pe aeroportul din Madeira.