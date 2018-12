Isco n-are leac la Real! Dezvaluirea lui Marcelo dupa meciul de aseara: "Am incercat, dar nu stiu de ce a facut asta"

Real Madrid a pierdut 0-3 ultimul meci din grupele UCL cu TSKA, iar meciul nu a fost lipsit de tensiuni.

Isco a fost protagonistul unor momente tensionate pe teren, atat cu colegii sai, cat si cu suporterii.

Fanii Realului l-au huiduit in repetate randuri pe Isco, iar fotbalistul a mers si i-a injurat la finalul meciului.

Acesta nu a fost singurul moment in care Isco si-a aratat frustrarea.

Marcelo a dezvaluit, dupa meci, ca Isco a refuzat banderola de capitan atunci cand a vrut sa i-o dea.

"Am incercat sa-i dau banderola lui Isco, cand am iesit si am fost inlocuit de Carvajal, insa el mi-a spus sa i-o dau lui Dani. Nu stiu care a fost motivul", a marturisit Marcelo.

Isco nu trece prin cea mai buna perioada la Real Madrid. El nu si-a gasit locul in echipa Realului nici cu noul antrenor si este pe picior de plecare de pe Santiago Bernabeu.