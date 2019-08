HORA BUCURIEI la Glasgow! Imagini de ISTORIE dupa calificarea fabuloasa in play-off-ul UCL! Elevii lui Dan Petrescu, aplaudati de 60.000 de fani pe Celtic Park. VIDEO

CFR Cluj a reusit o calificare fantastica in play-off-ul UEFA Champions League.

Echipa antrenata de Dan Petrescu a luptat incredibil si a invins Celtic, la Glasgow, cu scorul de 4-3, cu un gol venit in minutul 90+7 din partea lui Tucudean. Reusita a venit chiar inainte de fluierul de final, iar golul a conincis cu sfarsitul partidei, astfel ca bucuria s-a declansat imediat.

Clujenii au facut spectacol si dupa meci pe Celtic Park. Elevii lui Dan Petrescu alaturi de insusi antrenorul echipei si de oamenii din staff au incins o hora pe teren si au strigat din tot sufletul: "Campionii! Campionii!", aplaudati de cei aproape 60.000 de oameni veniti pe stadion.

CFR Cluj va juca, astfel, in play-off-ul UEFA Champions League impotriva celor de la Slavia Praga. Primul meci e programat pe 20 august, pe teren propriu, la Cluj. Returul este pe 27 august.

Dan Petrescu: "Le-am inchis gura"

"Suntem toti foarte fericiti si mandri ca am reprezentat Romania cu cinste! In primul rand sunt multumit ca am inchis gura celor care au spus ca CFR nu a meritat cele doua titluri! Am demonstrat in Europa ca avem o echipa fanstatica si ca suntem cea mai buna echipa din Romania!

S-a pus in discutie valoarea mea! Cred ca eu am demonstrat de fiecare data ce antrenor sunt! Acum am aratat din nou!

Ganditi-va cate goluri am marcat in ultimele meciuri, in campionat si in Champions League!

Multi nu vor mai avea ce sa spuna, sunt sigur ca or sa taca!

M-am intors pentru acesti jucatori extraordinari! Le-am spus inainte ca trebuie sa atacam, pentru ca nu avem de ales, ca or sa ne distruga altfel.

Echipa asta are spirit si forta! Toti jucatorii pe care i-am ales, pentru ca la CFR ii alege numai antrenorul, nu face altcineva echipa...am ales jucatori cu spirit!

Inaintea meciului le-am pus jucatorilor cele 4 goluri date de Urziceni la Glasgow! Le-am spus ca nu vreau sa jucam in Play Off-ul Europa League, ci in Play Off-ul Champions League.

Acum gandul meu este la meciul cu Sepsi OSK", a spus Dan Petrescu la Digi.