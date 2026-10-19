Arda Turan a spus ce a schimbat Cristi Chivu la Inter, chiar înaintea meciului direct: „Asta îmi arată energia din teren”

Arda Turan a spus ce a schimbat Cristi Chivu la Inter, chiar înaintea meciului direct: „Asta îmi arată energia din teren” Fotbal extern
SPORT.RO
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Arda Turan, antrenorul celor de la Șahtior Donețk, a analizat jocul formației pregătite de Cristi Chivu înaintea confruntării directe de pe San Siro, din Liga Campionilor.

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Tehnicianul turc a remarcat conexiunea dintre antrenorul român și jucătorii lui Inter Milano. Turan consideră că gruparea italiană are capacitatea de a se impune în orice competiție în care evoluează.

„Energia pe care o văd pe teren la Inter îmi arată o legătură foarte puternică între Chivu și jucătorii săi, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la Cristian: la acest nivel poate oferi unei echipe ceva în plus. Acest Inter poate câștiga la orice nivel la care concurează”, a spus Arda Turan.

Antrenorul formației ucrainene a evitat să discute public despre punctele slabe ale adversarilor. „Consider că este lipsit de respect să vorbesc despre ele, sper doar că vom reuși să le identificăm vulnerabilitățile și să profităm de ele”, a transmis tehnicianul. Turan a precizat că, din punct de vedere tactic, se inspiră de la Diego Simeone pentru faza defensivă, de la Luis Enrique pentru soluțiile ofensive, de la Fatih Terim în gestionarea vestiarului și de la German Burgos pentru organizarea fazelor fixe.

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Dificultățile cauzate de război

Șahtior Donețk abordează partida de la Milano cu patru puncte acumulate în primele două etape din Liga Campionilor. Arda Turan a explicat cât de complicate sunt deplasările europene din cauza războiului din Ucraina.

„Avem un sistem în care credem, vrem să avem controlul mingii și să reacționăm imediat dacă o pierdem. Pentru meciurile europene, călătoriile durează în medie între 14 și 16 ore. Uneori nici măcar nu ne întoarcem acasă. Fotbalul le poate oferi acestor oameni puțină fericire: nu suntem doar o echipă, ci speranța unei țări”, a afirmat antrenorul lui Șahtior.

Meciul de pe San Siro îi aduce față în față pe Arda Turan și pe mijlocașul lui Inter, Hakan Calhanoglu, alături de care a evoluat în naționala Turciei.

„Hakan este pentru mine mai mult decât un fost coleg. Este un frate, țin la el. Iar pe teren este excepțional: controlează ritmul, face mereu lucrul corect chiar și sub presiune, este un lider. Am reprezentat Turcia la cel mai înalt nivel, iar acum suntem unul în fața celuilalt”, a zis Turan.

În privința luptei pentru trofeul Ligii Campionilor, tehnicianul le vede pe PSG și Bayern Munchen drept principalele favorite, urmate de FC Barcelona și Inter Milano, însă are o altă opțiune personală: „Dacă trebuie să aleg una, aș vrea să câștige Atletico”.

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