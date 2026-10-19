Arda Turan a spus ce a schimbat Cristi Chivu la Inter, chiar înaintea meciului direct: „Asta îmi arată energia din teren”

Tehnicianul turc a remarcat conexiunea dintre antrenorul român și jucătorii lui Inter Milano. Turan consideră că gruparea italiană are capacitatea de a se impune în orice competiție în care evoluează.

„Energia pe care o văd pe teren la Inter îmi arată o legătură foarte puternică între Chivu și jucătorii săi, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la Cristian: la acest nivel poate oferi unei echipe ceva în plus. Acest Inter poate câștiga la orice nivel la care concurează”, a spus Arda Turan.

Antrenorul formației ucrainene a evitat să discute public despre punctele slabe ale adversarilor. „Consider că este lipsit de respect să vorbesc despre ele, sper doar că vom reuși să le identificăm vulnerabilitățile și să profităm de ele”, a transmis tehnicianul. Turan a precizat că, din punct de vedere tactic, se inspiră de la Diego Simeone pentru faza defensivă, de la Luis Enrique pentru soluțiile ofensive, de la Fatih Terim în gestionarea vestiarului și de la German Burgos pentru organizarea fazelor fixe.