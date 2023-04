Nemulțumiți de mai multe decizii luate de Istvan Kovacs pe durata meciului, fanii lui Napoli amenință că pregătesc un proces colectiv împotriva lui Istvan Kovacs și a UEFA, în care vor solicita daune în valoare totală de 150 de milioane de euro pentru "încălcarea principiilor corectitudinii sportive".

Procesul ar urma să fie deschis de asociațiile de fani Noi Consumatori și Napoli Club Maradona. Alături de ele se află avocatul Angelo Pisani, precum și alți colegi ai lui.

"Pregătim un proces colectiv prin care vom solicita daune în valoare de 150 de milioane de euro de la UEFA, Aleksander Ceferin și Marchetti.

Arbitrajul de pe San Siro riscă să distrugă visul unui întreg oraș și al milioanelor de fani care au iubit întotdeauna acest sport, cheltuind naiv bani pentru a fi alături de echipa lor. UEFA nu o poate trata pe Napoli în această manieră", au transmis fanii lui Napoli.

Football Italia scrie că, de-a lungul timpului, au mai existat astfel de inițiative ale unor grupuri de fani, însă "rar au dus undeva".

După meci, la plecarea de la stadion, Istvan Kovacs a fost apostrofat de câțiva jurnaliști din Napoli, care i-au reproșat arbitrului român că a făcut un meci slab. Napoli a emis un comunicat în care "condamnă ferm protestele de la zona mixtă".

